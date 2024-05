“Tiene cinco años y medio iluminando a Mazatlán y sigue obscuro la zona rural y el municipio en su totalidad, Mazatlán tiene más de 350 colonias y me he encontrado con más de 100 colonias obscuras y en el tema del drenaje este Gobierno no ha tenido la capacidad de resolverle este problema a los mazatlecos”, enfatizó el empresario Romero Rodríguez.

Guillermo Romero Rodríguez, candidato de la coalición Fuerza y Corazón por Sinaloa, integrada por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Sinaloense, dijo que en los poco más de 5 años la actual administración municipal de Morena no ha resuelto el derrame de aguas negras y así se vierten al mar a raíz del cierre de la Planta Tratadora del Crestón y tiene ese mismo tiempo iluminando a Mazatlán y este municipio sigue obscuro.

También propusieron un reordenamiento del transporte público para que pase nuevamente por las colonias y no nada más por las avenidas, e impulsar la movilidad con transporte de energías limpias y mejorar la salud que se brinda en el Hospital Municipal Margarita Maza de Juárez y poner orden en el uso del suelo, entre otros.

“Mi preocupación y mis propuestas son orientadas a mejorar la vida de todos los mazatlecos, de todos los que vivimos en esta ciudad y de quienes nos visitan y de quienes emprendimos negocios, y están pensados de esa forma porque es lo que a mí me motiva a participar, y como de los decía en un instante, yo estoy aquí por mi gente que me apoya y que cree en mí, por eso estoy aquí, no es para beneficio de mis bolsillos”, continuó Marijose Sarabia.

“Tengo años realizando un esfuerzo personal sin reflectores, ayudando a los que más lo necesitan, soy una joven sí pero con una experiencia de vida que me ha permitido desde niña saber lo que es esforzarse para alcanzar sus sueños y metas, la cultura del esfuerzo y el trabajo diario, yo no tengo padrinos políticos y tampoco he roto acuarios (dijo en alusión a las otras dos candidatas)”.

MiLay Quintero, de Movimiento Ciudadano propuso una nueva forma de hacer gobierno, no con la vieja política, ni con amiguísmo, ni compadrazgos, tampoco fue impuesta como candidata ni compró su candidatura.

“No se dejen influenciar este 2 de junio por los derroches ni por la marca, antepongan las causas de las personas y pongan al centro sus causas y las personas al frente, yo les digo, Movimiento Ciudadano, su mejor opción”, subrayó MyLai Quintero Osuna y reviró a Marijose Sarabia que ya se hizo un peritaje por el colapso del Tiburonario cuando ella era directora del desaparecido Acuario de Mazatlán y fue resarcido el daño por los causantes.

Estrella Palacios Domínguez, abanderada del Movimiento de Regeneración Nacional y Partido Verde Ecologista de México, dijo que ha sido pública y ha dado resultados cono cuando fue Secretaria de Turismo hizo que más personas conozcan Mazatlán y como primera Alcalde electa mejorará los servicios públicos como la rehabilitación de cerca de la red de drenaje y compra de 20 carros de recolección de basura.

Le dijo al abanderado Memo Romero que habla del cierre de la Planta de Tratamiento del Cerro del Crestón, pero el cierre se dio cuando él era consejero de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán y no dijo nada ni ante los medios de comunicación.

“He escuchado mucho que el candidato del PRI se refiere mucho al cierre de la Planta Tratadora del Crestón, pero nada más le recuerdo candidato que usted fue parte del Consejo y de la toma de acción del cierre de la Planta Tratadora y pues me llama la atención no dijo nada ni a los medios de comunicación como ahora lo hace, me parece incongruente”, subrayó Palacios Domínguez.

“También me parece incongruente que usted hace algunos meses quería ser candidato de Morena, pero perdió esa posibilidad y se tuvo que conformar con ser candidato del PRIAN, a mí morena me eligió como su candidata y próximamente los mazatlecos me van a elegir como su Presidenta”.

En tanto que el candidato del Partido Encuentro Social Sinaloa, David Castro Castellanos, dijo que dicho partido que apoya la candidatura de Claudia Sheinbaum a la Presidencia de la República es una opción hacia el futuro sin distinción de raza, sexo, posición económica, ni social, ni religiosa y tiene claro que la educación es fundamental en la formación de ciudadano y a su vez lucha por sus derechos para unas mejoras en su comunidad y pugna por servicios de salud dignos y eficientes.

“El en PES Sinaloa luchamos por la paridad de género, luchamos por la inclusión y nos oponemos a cualquier forma de violencia física, psicológica o verbal sobre nuestros ciudadanos, también luchamos contra corrupción que existen en los gobiernos actuales o futuros parta dar una lucha democrática y social de todos los ciudadanos”, continuó David Castellanos.

También propuso crear un centro de atención de salud en Villa Unión que atienda con algunos servicios a adultos mayores y población de esa sindicatura y comunidades aledañas para que no tengan que madrugar para venir hasta Mazatlán por ese servicio.