Protección Civil alista operativo para resguardar desfile de la Semana de la Moto en Mazatlán

MAZATLÁN._ Con un despliegue operativo intenso y un protocolo de actuación detallado, la Coordinación Municipal de Protección Civil se encuentra preparada para resguardar el Magno Desfile, uno de los eventos más concurridos dentro de las actividades de la Semana Internacional de la Moto 2026, que se desarrollará este sábado en el malecón de Mazatlán.

El titular de esta dependencia, Óscar Osuna Tirado, señaló que este plan de acción ha sido diseñado ante la necesidad de mantener una vigilancia permanente para garantizar la integridad de los asistentes y preservar el carácter familiar del evento.

“Ya tenemos listo el protocolo, es un protocolo muy extenso donde participamos los tres órdenes de gobierno por instrucción de la Presidenta Municipal, Estrella Palacio Domínguez, para estar muy pendientes de la ciudadanía y de los turistas”, comentó.

“Buscamos que sea un desfile 100 por ciento familiar y que no tengamos ningún incidente”.

Osuna Tirado destacó que para este protocolo se tiene contemplada la participación de corporaciones de seguridad, tránsito, cuerpos de auxilio y rescate, así como personal de Protección Civil, los cuales estarán distribuidos estratégicamente a lo largo del recorrido y en puntos clave de concentración.

Entre las principales medidas preventivas, se hizo un llamado enfático a los motociclistas a conducirse con responsabilidad, respetando en todo momento los límites de velocidad, evitando el uso del teléfono celular mientras manejan, así como abstenerse de conducir bajo los efectos del alcohol o cualquier sustancia que altere sus capacidades.

“El llamado es a los participantes a que respeten los límites de velocidad; es muy importante que no usen el celular y que no conduzcan en estado inconveniente. El exceso de velocidad es la principal causa de los accidentes, aquí y en todos lados”, declaró.

“El uso de casco es una medida de seguridad muy importante; viene en el reglamento de tránsito y se estará verificando su cumplimiento”.

El titular de Protección Civil en el puerto comentó que en lo que respecta al operativo territorial, se contará con presencia permanente en la Plaza de la Moto, así como en todo el trayecto del desfile y zonas de alta afluencia, como Olas Altas, Avenida del Mar y Cerritos, puntos donde se realizarán recorridos constantes de vigilancia, además de contar con unidades de atención inmediata para responder a cualquier emergencia.

Por otro lado, para el público, la recomendación de Osuna Tirado fue mantener bajo supervisión a niñas y niños, así como a personas adultas mayores, debido a que durante el desfile algunos participantes suelen realizar acrobacias que podrían representar un riesgo si no se mantiene en una distancia prudente.

En este sentido, se estará desplegando un dispositivo específico para prevenir incidentes y actuar con rapidez ante cualquier eventualidad.

“Para quienes asistan, es importante que estén muy al pendiente de los niños y de los adultos mayores, sobre todo por las acrobacias que se realizan. Habrá un dispositivo efectivo para evitar accidentes; se exhorta a los motociclistas a que circulen tranquilos y no excedan los límites de velocidad”.

Asimismo, Osuna Tirado advirtió que cualquier conducta imprudente por parte de motociclistas que ponga en riesgo a la ciudadanía será sancionada de manera inmediata, en coordinación con la Dirección de Tránsito, reforzando así el enfoque preventivo y de control durante el evento.

Finalmente, informó que el desfile dará inicio en horario temprano, por lo que se invita a la población a planificar su asistencia con anticipación, acudir en familia y seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades, con el fin de disfrutar de una jornada ordenada, segura y acorde con el espíritu de convivencia que caracteriza esta celebración.