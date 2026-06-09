Protección Civil de Mazatlán no ha recibido notificación oficial sobre demanda por caso Julián Fontes: Óscar Osuna

A más de una semana del fallecimiento del triatleta Julián Fontes durante un evento de triatlón en Mazatlán, la Coordinación Municipal de Protección Civil informó que hasta el momento no han recibido ninguna notificación oficial relacionada con la denuncia penal que presentó la familia del deportista ante la Fiscalía.

El coordinador de Protección Civil Municipal, Óscar Osuna Tirado, señaló que la dependencia se mantiene a la espera de cualquier requerimiento por parte de las autoridades competentes, luego de que la corporación fuera incluida en la denuncia interpuesta por la viuda de Fontes, quien acusa omisiones y falta de supervisión durante la competencia.

“Hasta ahorita no tenemos ninguna notificación, estamos a la espera; si llega a haber algún requerimiento por alguna autoridad, pues con mucho gusto le estaremos dando seguimiento sin ningún problema”, declaró.

Explicó que debido a que existe una denuncia en curso, la dependencia evitará emitir opiniones sobre el caso para no interferir en las investigaciones que pudiera realizar la Fiscalía, pues será la autoridad competente la encargada de determinar si existieron o no responsabilidades derivadas del hecho.

“Mira, en base a la denuncia que hay, vamos a omitir los comentarios para que la autoridad competente pueda hacer las indagatorias, y así no opinar alguna situación que esté fuera de lugar”.

Osuna Tirado añadió que tiene conocimiento de la demanda únicamente a través de publicaciones en redes sociales y medios de comunicación, pero insistió en que oficialmente no ha recibido ninguna notificación o citatorio relacionado con el caso.

“Vamos a esperar que el caso corra su curso. Entiendo que por redes sociales, creo que hay algún tema de alguna demanda; entonces hay que esperar poquito para ver en qué tangente viene para poder dar alguna opinión al respecto. Por lo pronto ahorita vamos a omitir cualquier comentario por esta demanda que hay”.

La denuncia presentada por la familia de Julián Fontes también involucra al titular del Escuadrón de Salvamento Acuático, al Secretario de Seguridad Pública Municipal, al promotor del evento y a la Alcaldesa municipal Estrella Palacios.