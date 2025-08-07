Protección Civil llama a resguardarse ante intensas lluvias y riesgo de inundaciones en Mazatlán

MAZATLÁN._ Ante la persistencia de lluvias intensas que podrían prolongarse hasta la madrugada de este viernes, la Coordinación Municipal de Protección Civil de Mazatlán emitió un llamado urgente a la ciudadanía para permanecer resguardada en lugares seguros y evitar transitar en zonas inundadas.

En un comunicado, la dependencia pidió a la comunidad no poner en riesgo su integridad, recordando que cruzar calles o avenidas con corrientes de agua puede ser peligroso tanto para peatones como para conductores.

Es por esto por lo que insistió en que la población evite salir de sus hogares si no es estrictamente necesario y se mantenga informada a través de las fuentes oficiales.

“Se solicita a la ciudadanía permanecer resguardada en sus hogares o en una zona segura hasta que los niveles del agua disminuyan. Mantente informado por medios oficiales y evitar poner en riesgo tu seguridad”, se lee.

Durante la noche de este jueves, algunas vialidades del puerto ya presentan encharcamientos considerables y, en sectores como el Centro, colonia Benito Juárez, avenida Bicentenario, avenida Reforma, avenida Camarón Sábalo y algunos sectores de la avenida La Marina y Zona Dorada, se han reportado acumulaciones de agua que complican el tránsito vehicular.

Aunado a esto, la tormenta eléctrica que acompaña el fenómeno ha generado apagones intermitentes en distintos puntos de la ciudad.

Protección Civil compartió que las condiciones meteorológicas adversas que se han presentado son provocadas por la circulación del a tormenta tropical Ivo, cuya interacción con el monzón mexicano y diversos canales de baja presión mantienen la alta probabilidad de precipitaciones fuertes, con acumulados estimados de entre 50 y 75 milímetros, además de actividad eléctrica.

Asimismo, señaló que esta combinación de factores podría retrasar el descenso de los niveles pluviales, sobre todo en zonas bajas y con deficiencias en el drenaje urbano, lo que incrementa el riesgo de inundaciones.

Recordó que, ante la probabilidad de que las lluvias continúen en lo que resta de la noche y primeras horas de la madrugada, es fundamental que la ciudadanía extreme precauciones, proteja documentos y objetos de valor, y en caso de emergencia, solicite el apoyo inmediato a través de los canales oficiales.

Los números de emergencia estarán activos las 24 horas con el fin de que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y cuerpos de auxilio activen los protocolos de rescate y resguardo en caso de ser necesario.