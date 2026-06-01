Protección Civil refuerza medidas preventivas ante próxima temporada de lluvias en Sinaloa

Ante los pronósticos que anticipan una temporada de lluvias y ciclones muy activa en el Pacífico mexicano este año, la coordinación de Protección Civil de Sinaloa trabaja en la etapa de prevención, implementando acciones junto a los municipios en busca de reducir riesgos y aumentar la capacidad de respuesta de la población.

Roy Navarrete, coordinador estatal del grupo, informó que tras quedar instalado el Consejo Estatal de Protección Civil, por la Gobernadora interina Yeraldine Bonilla, se tiene la misión de coordinar las estrategias preventivas que se aplicarán en todo el estado antes de la llegada de las tormentas.

“Vivimos tres etapas, la preventiva, la de auxilio y la de recuperación. En la etapa de prevención hemos estado junto con los municipios, instalando el Consejo Estatal que preside nuestra gobernadora, para ver las acciones que se desprenden en esta etapa preventiva”, expresó Navarrete

Entre las principales medidas se encuentran los trabajos de desazolve y limpieza de ríos, canales, drenes y alcantarillas, además de campañas de concientización sobre el manejo adecuado de la basura para evitar taponamientos que puedan generar inundaciones en la ciudad.

“Estamos convocando a todos y todas para que la cultura de la prevención sea una realidad, pero también mediante acciones”, señaló Navarrete, al destacar la importancia de que las familias participen activamente en la preparación ante posibles contingencias.

El funcionario señaló que los pronósticos contemplan entre 18 y 21 fenómenos naturales durante la temporada, además de temperaturas del océano superiores a las registradas históricamente en el Pacífico mexicano, condiciones que podrían favorecer sistemas meteorológicos más intensos.

Ante esta situación, recomendó a la población mantenerse informada a través de los reportes oficiales que diariamente emitirá Protección Civil estatal, con información meteorológica relevante para que la ciudadanía pueda tomar decisiones oportunas con estos fenómenos.

Navarrete también destacó la implementación de brigadas comunitarias en distintas regiones del estado, especialmente en zonas vulnerables. Indicó que existen 505 comunidades identificadas con riesgo de quedar incomunicadas durante eventos hidrometeorológicos.

“Ahorita estamos implementando las brigadas comunitarias en todo el estado, para que no solamente las familias, sino las comunidades se pongan de acuerdo y sepan dónde está su refugio temporal, qué pronósticos tenemos para esta temporada, cuál es la mochila de emergencia y los documentos importantes que debemos a tener”.