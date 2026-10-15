Protección Civil Sinaloa mantiene vigilancia por ‘Simon’ y ‘Trudy’ en el Pacífico

La ahora Tormenta Tropical Simon y el Huracán Trudy, que se encuentran en el Océano Pacífico, son vigilados sin bajar la guardia, ya que no se puede confiar en estos fenómenos meteorológicos, expresó el director del Instituto Estatal de Protección Civil, Aurelio Roy Navarrete Cuevas.

“’‘Trudy’ es un huracán ya categoría 1, trae un aceleramiento en su intensificación, lo estamos observando; información que nos envía el Servicio Meteorológico Nacional por parte del titular de ahí, por parte de la Coordinadora Nacional (de Protección Civil) hemos tenido mucho contacto últimamente, contactamos la mañana y tarde para ya estar analizando estos fenómenos”, añadió.

“Si bien ‘Simon’ fue un tema muy complejo como ningún otro fenómeno. Ya está muy retirado de nuestras costas de Sinaloa, esperamos que se siga retirando, es una tormenta tropical, esperemos que se siga degradando este fenómeno natural”.

Navarrete Cuevas reiteró que ahora viene “Trudy”, que está frente a las costas de Guerrero, a más de 435 kilómetros.

“Estaremos observando su trayectoria, nosotros ya tenemos listo todo el tema del Plan de Contingencia, los tres órdenes de gobierno, no podemos bajar la guardia. Nosotros vemos octubre todavía muy movido, hay mucha temperatura, hay mucha temperatura del mar, eso genera mucha evaporización y obviamente un comportamiento muy distinto de este tipo de fenómenos naturales”, apuntó este jueves en entrevista en Concordia.

“Hay otro que viene atrás, que hay una zona de vigilancia, la estamos observando también para ver sus comportamientos diversos. Actualmente hay un pronóstico de lluvias para Sinaloa, solamente al sur en zona de montaña, la probabilidad también es baja; estos fenómenos por lo regular absorben las condiciones atmosféricas locales, por eso tenemos un cielo despejado, sentimos más los rayos del sol, aunque sentimos humedad no es lo suficiente para que nos esté generando las lluvias que nos estaban generando en octubre”.

El funcionario añadió que se está esperando la movilidad de estos fenómenos para estar difundiendo su trayecto.

“Bien lo comentaba ayer nuestra Gobernadora, la licenciada Graciela Domínguez Nava, con el tema de estar vigilando sin bajar la guardia. No podemos confiarnos, el tema fue ese, estar difundiendo para que la familia tenga información, finalmente son probabilidades y ya vimos que los fenómenos se mueven bajo su propia naturaleza, no tienen palabra de honor, pero no podemos confiarnos, tenemos que estar atentos al tema, los tres órdenes de Gobierno estaremos sesionando”.

El director del Instituto Estatal de Protección Civil recordó que el Consejo Estatal de Protección Civil está en sesión permanente y tomando decisiones.