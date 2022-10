$!Protestan aurigueros contra ecotaxis rojos, en Mazatlán

”Ya le mandamos cartas al Gobierno del Estado, a Vialidad y Transporte, y a delegado de aquí, la unidad sigue circulando, no hay contestación, nos mandaron un acta de revocación de permiso, pero es un documento que en cualquier momento llegan a un acuerdo y lo rompen, nosotros queremos que esa unidad se detenga y se mande al corralón, porque está fuera de toda ley”.

Dijo que los afectados son un promedio de 500 choferes y mil pulmonias, nomás que quedaron de venir a participar las pulmonías, pero no vinieron, nosotros sí, tenemos la fuerza suficiente.

”Queremos que se ponga orden, no queremos pasar a los tiempos de antes, como bloqueos en el aeropuerto, taxis rojos, ustedes lo han visto en la historia, ellos son los que han ocasionado bloqueos y desorden aquí en Mazatlán, nosotros queremos orden, que cada quien se regrese a su modalidad”, dijo Aguirre.

Hiram Aguirre, presidente de las aurigas CNOP, señaló que esta manifestación es por el abuso que están cometiendo taxis rojos de meter una modalidad nueva, por la fuerza, que es un safari de siete pasajeros, el cual no está permitido ante la ley ni en los acuerdos.

”Vamos a proceder de otra manera, porque estamos en nuestro derecho de estar protestando por esta nueva modalidad que quieren meter a fuerzas”, afirmó Aguirre.

”Nosotros no fuimos a Vialidad porque no somos como los taxistas, no buscamos la confrontación ni el bloqueo, queremos que se aplique la ley nadamás”.