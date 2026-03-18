$!Protestan colonos de Isla de la Piedra para exigir agua potable y electricidad

“Estamos apoyando a los representantes de la Isla Belvedere y venimos a apoyar a nuestros representantes para que el Ayuntamiento nos escuche, ya anteriormente hemos venido, pero Ayuntamiento no nos dio respuesta, nos citó para hoy, pero solamente pasaron a cinco personas”, dijo una de las manifestantes.

Decenas de habitantes de la colonia Isla Belvedere, en la Isla de la Piedra, realizaron este miércoles una manifestación frente al Palacio Municipal de Mazatlán para solicitar apoyo para la introducción de agua potable y energía eléctrica.

“Estamos pidiendo que nos apoyen con el agua y con la luz y Ayuntamiento creo que no quiere, somos más de 600 familias, vamos a cumplir un año, somos una colonia, todos somos hijos de ejidatarios de la Isla de la Piedra, somos más de mil familias y todos ocupamos una vivienda”.

La mayoría se mostró reacia a decir el motivo de la manifestación, pero quienes sí decidieron informar expresaron que ya están habitando el terreno en esa colonia desde hace cerca de un año, mientras tanto cuentan con algunas lámparas solares y acarrean agua con cubetas desde las casas más cercanas que sí cuentan con agua potable.

“Queremos tener ya cada quien su toma de agua y que nos den los servicios para tener nuestra casita”, reiteró una de las personas entrevistadas mientras una comitiva de cinco de sus representantes ingresaron a una reunión con funcionarios del Ayuntamiento de Mazatlán para solicitarles el apoyo y buscar una respuesta.