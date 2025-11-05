$!Protestan colonos en Cabildo de Mazatlán para demandar terreno para viviendas y escrituración

Integrantes del Consejo Nacional de Pueblos Originarios y Comunidades Indígenas realizaron este miércoles una manifestación en el Palacio Municipal para exigir la compra de reservas territoriales para que puedan edificar sus viviendas y vecinos de otras colonias para solicitar que les escrituren sus casas donde viven algunos desde hace cerca de 60 años. “Nosotros estamos pidiendo la compra de reservas territoriales para que se les pueda dar un terreno a cada uno de los solicitantes, son alrededor de 150 que estaríamos solicitando, para lo cual cabrían en máximo tres hectáreas, debería de comprar más, pero por lo menos que se compren de 2 a 3 hectáreas donde podamos meter a este grupo de solicitantes que ya tienen más de cuatro años solicitando ante las autoridades”, dijo Arturo Cázarez Medina, quien dijo ser Gobernador Indígena del Conalponsin.

Agregó que dicho grupo también ha hecho gestiones ante los gobiernos de la República, estatal y municipal, quienes les han dado la promesa de compra, pero no han aterrizado las compras para los solicitantes que vienen de distintas colonias como Emiliano Zapata, Ricardo Flores Magón, Salvador Allende, entre otras. “Pero también nos acompañaron los compañeros de la Azteca, Francisco I. Madero, Jesús García y Anáhuac, ellos vienen sobre un asunto de la regularización de tenencia de la tierra, ellos ahí fueron a vivir hace como 60 años, fundaron esas colonias que son áreas federales que en su momento fueron desincorporadas de la Federación en beneficio del H. Ayuntamiento y que hasta la fecha no tienen escrituras”, continuó.

“Hasta la fecha no les han dado sus escrituras cuando ya debían de tener sus escrituras, esto motivó para que apareciera un supuesto propietario, que todos aquí lo conocen, que son la familia De Cima, que dicen que son los propietarios y vienen y exigen que la gente les firme un convenio leonino si no los sacan, entonces pedimos que la Presidenta (Municipal) para esa situación y cumpla con lo que establece la Ley de darle sus escrituras a la gente”. Recalcó que si son terrenos que ya fueron desincorporados de la Federación se les debe dar sus escrituras. Tras ser atendidos en la Sala de Cabildo por el Secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos Pérez, y el director de Bienestar y Desarrollo Social, Javier García, se acordó que posteriormente se citará a una reunión a las diferentes partes implicadas. “Llegamos al acuerdo ahorita de que próximamente se cite a una reunión al delegado de CVive estatal, donde esté la Presidenta, o sea, el Gobierno Municipal, donde estemos los colonos aquí en Cabildo, donde se cite también al propietario para que ya se llegue a un acuerdo en la compra venta (del terreno para darles lotes a los solicitantes, es decir, avancemos ya una solución en el caso de las viviendas”, continuó.