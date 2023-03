El grupo, según dijeron, están contra el carril preferencial porque impide que sus clientes se estacionen frente a sus comercios y esto les provoca afectaciones en sus ventas.

“A nosotros no se nos tomó en cuenta, las afectaciones vinieron y nada más, ustedes pueden ir y preguntar local por local y a ninguno de nosotros se nos consultó sobre el carril preferencial, queremos que la autoridad se presente con nosotros, necesitamos soluciones no afectaciones”, comentó una comerciante afectada.

Roberto Lem González, Presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Mazatlán, quien también estuvo presente en la manifestación, señaló que su postura ha sido siempre de no al carril, porque no es una acción lógica.

“Nosotros como Cámara de Comercio mantenemos nuestra postura inicial de no al carril preferencial, para nosotros no es lo ideal, no es la vía lógica para permear los problemas que tememos de movilidad en la ciudad, en realidad la avenida Juan Carrasco es una de las avenidas que menos problemas tiene en cuanto a movilidad se refiere”, mencionó Lem González.