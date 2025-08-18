$!Protestan contra poda de mangle en Mazatlán; vecinos defienden medidas

Mientras que ambientalistas e integrantes de colectivos realizaron la mañana de este lunes una manifestación en contra de lo que llaman la tala de mangle en el Arroyo Jabalines, vecinas consultadas en el Fraccionamiento Jacarandas se pronunciaron a favor de la poda de esta especie para prevenir inundaciones y hechos delictivos en ese asentamiento humano. ”Mangle sí, tala no”, “No a la tala del manglar”, se leía en las cartulinas que portaban algunos de los cerca de 20 participantes en esta manifestación que se realizó de poco después de las 7:00 a cerca de las 8:00 horas.

Recalcaron que no permitirán la tala de esta especie bajo el argumento de evitar inundaciones pues esa no es la solución a este problema, sino que se haga un estudio a fondo y se realicen obras integrales. Recordaron que en la administración del Gobernador Quirino Ordaz Coppel se invirtieron cerca de 400 millones de pesos en recubrimiento con concreto de parte del arroyo y se siguen presentando inundaciones. Además no les han mostrado alguna autorización de la Semarnat y dijeron que a partir de hoy solicitan una audiencia con la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez para exponerle sus argumentos del por qué no se debe talar el mangle.

Por su parte, vecinas consultadas dijeron que sí se debe podar el mangle para prevenir inundaciones en cerca de 300 viviendas ante fuertes lluvias. Precisaron que no debe ser tala, pero sí poda en el cauce del arroyo para que no obstaculice el flujo de agua pluvial y eso provoque las inundaciones. Otras personas pidieron que también se retire el lodo que acarrea el cauce.