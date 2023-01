“Vamos a retomar de nuevo lo que es el mirador de cristal, ¿quién lo dio, cómo se dio, bajo qué facultades, qué ventajas para el pueblo, qué ventajas para el concesionario? Se tiene que analizar todo eso. No estamos en contra del desarrollo, todos queremos que haya crecimiento, que haya desarrollo, pero siempre y cuando sea un desarrollo sustentable”.

“Vamos a investigar bajo qué garantías se están haciendo estas concesiones, por eso cerraron la calle, porque seguramente todo esto que terraplenaron lo van hacer privado, van hacer quizás restaurantes, quizás no sé, no tengo fundamento para qué tipo de negocio, pero eso es lo que quieren hacer, ese es el objetivo y la responsable principal aquí es la Administración Portuaria”, manifestó el Diputado.

“El objetivo no es para los mazatlecos, el objetivo no es cuidar el medio ambiente, ya que todavía le siguen quitando terreno al mar, pero no para el bien público, es para un bien privado y eso es lo que vamos a investigar”.