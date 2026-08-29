$!Protestan en Mazatlán contra la violencia y exigen diálogo con el Gobierno de Sinaloa

MAZATLÁN._ Bajo la consigna de “No somos piezas de su ajedrez político”, ciudadanos e integrantes de diferentes colectivos se manifestaron este sábado frente al Palacio Municipal de Mazatlán para expresar su rechazo a la violencia, la inseguridad y el abandono institucional que atraviesa Sinaloa. La movilización se llevó a cabo simultáneamente en Culiacán y Los Mochis, como parte de una articulación entre organizaciones que busca construir una agenda ciudadana y abrir un diálogo con el Gobierno estatal encabezado de manera interina por Graciela Domínguez Nava.

Elimara Armenta, integrante de Mazatlán Consciente, explicó que las concentraciones fueron convocadas a la misma hora y durante el fin de semana para facilitar la asistencia de las personas que no pueden participar entre semana, destacando que la iniciativa surgió ante el reciente cambio en la administración estatal y la necesidad de comenzar una nueva etapa de interlocución con las autoridades. “Queremos empezar haciendo las cosas bien, queremos empezar con el diálogo y crear un tejido social más fuerte. Sabemos que en los últimos dos años el estado ha sufrido muchas cosas”, comentó. Armenta sostuvo que la población de Sinaloa no debe ser tratada como parte de las disputas o estrategias políticas, mientras continúa enfrentando las consecuencias de la violencia. “El título de esta manifestación es ‘No somos piezas de su ajedrez político’. No se puede considerar al estado como nada más uno de sus tantos ‘shows’ y mantener esa sensación de abandono”, declaró.

Los participantes de esta manifestación aclararon que la protesta no está dirigida a favor ni en contra de algún partido político, sino que representa una expresión de ciudadanos y colectivos preocupados por las condiciones que prevalecen en la entidad. En este sentido, señalaron que, pese al abandono institucional y a los riesgos derivados de la inseguridad, organizaciones sociales y personas defensoras han continuado trabajando por los derechos humanos, el medio ambiente, los territorios y la reconstrucción del tejido comunitario. Asimismo, convocaron a colectivos feministas y de búsqueda, organizaciones civiles, pueblos originarios, comunidades y personas defensoras a incorporarse a la elaboración de un pliego petitorio. “Queremos que sea una oportunidad para convocar a las demás colectivas, colectivos y ciudadanos que se quieran unir, para armar este pliego y que se puedan escuchar las voces de todos”, indicaron. Las organizadoras adelantaron que este lunes acudirán al Palacio de Gobierno para solicitar una audiencia con Domínguez Nava e iniciar un diálogo sobre las demandas ciudadanas.



Cuestionan estrategia basada en la militarización Rita Tirado, integrante de la colectiva Periferia Subversiva, señaló que el enfrentamiento entre facciones del Cártel de Sinaloa ha transformado la vida de familias y comunidades durante los últimos dos años Mencionó que este periodo ha dejado desapariciones, asesinatos, desplazamientos, familias separadas, actividades económicas interrumpidas, negocios cerrados y proyectos de vida truncados. También advirtió que la violencia afecta de manera diferenciada a mujeres, personas de la diversidad sexual, niñas, niños y jóvenes, además de incrementar los riesgos para quienes buscan personas desaparecidas, informan o defienden los territorios, considerando además insuficiente la respuesta de las instituciones y cuestionó que la estrategia se concentre principalmente en la presencia de las Fuerzas Armadas. “Lo hacen muchas veces sin las garantías y la protección que deberían recibir del Estado. No confundamos militarización con seguridad. La seguridad también es poder transitar, trabajar, estudiar, cuidar, organizarnos y volver a casa sin miedo. Eso es lo que estamos exigiendo”, expresó.