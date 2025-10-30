$!Protestan en Mazatlán trabajadores y jubilados de la UAS contra consulta del Suntuas

Integrantes del Frente Único de los Trabajadores Activos y Jubilados de la Universidad Autónoma de Sinaloa realizan este jueves un plantón en la Vicerrectoría de la Unidad Regional Sur en contra de la consulta que efectuará este viernes 31 de octubre en Suntuas Único, porque aseguran lesiona sus derechos laborales. El presidente de la organización en el sur de Sinaloa, Tomás Valenzuela Ortega, acompañado de Kirey Hernández Colunga, representante de personal jubilado administrativo y Marlenne Gómez, de la Facultad de Ciencias Sociales de Mazatlán, dieron a conocer que la consulta del Sindicato Único de Trabajadores de la UAS se realiza de manera arbitraria e ilegal y con total impunidad. “Quieren imponerse para cercenar en los puntos torales del Contrato Colectivo de Trabajo, casualmente los mismos puntos que la patronal desea cambiar e implementar en la lesiva reingeniería, y es completamente ilegal puesto que no se realizaron asambleas informativas, foros de opinión, reunión del Consejo General de Delegados, tal y como lo marca el Estatuto Sindical”, dijeron en conferencia de prensa.

“En este proceso viciado de origen no vamos a ser partícipe y vamos a buscar la manera de hacer las impugnaciones pertinentes y aunque siga la amenaza de que nos van a retener el salario nos vamos a defensor, porque si ya tumbamos un fideicomiso, del 2008 duramos hasta el 2015 para acabar con él vamos a hacer lo mismo porque ya sabemos cuál es la solución”. Hernández Colunga también recordó que el fideicomiso que está siendo impuesto por la parte patronal de la UAS en la administración actual no se está haciendo con los mecanismos adecuados, están viciados y no van a participar en la consulta y se van a defensor. “Este fideicomiso (para la jubilación dinámica) que está siendo impuesto no son los mecanismos, están viciados, no van a participar en ellos y se van a defensor diga lo que diga el señor rector y el Consejo Universitario a modo que ahorita hay”, subrayó Hernández Colunga.

Tras la conferencia de prensa, poco después de las 9:20 horas integrantes del Frente Único en mención iniciaron un plantón permanente frente a la Unidad Regional Sur de la UAS, ubicada en la Avenida Ejército Mexicano, sin obstaculizar el paso ni las actividades de estudiantes y personal académico y administrativo. “Enseguida tenemos un plantón permanente en esta Vicerrectoría el día de hoy, nos retiraremos de aquí hasta por ahí en la tarde en señal de protesta de lo que va ocurrir el día de hoy en Culiacán, es la toma de Palacio de Gobierno del Estado y en Mochis también hay otra actividad parecida”, dijo el presidente de dicho Frente, Tomás Valenzuela Ortega. “Son actividades que vamos a ir radicalizando, subiendo de tono, buscando el apoyo y solidaridad de los agricultores, de los maiceros, de los trigueros, si es necesario llegar a tomar casetas de peaje de la Maxipista lo haremos, vamos a valorar bien esas propuestas, vamos a radicalizar más nuestro movimiento para exigir justa solución a él”.