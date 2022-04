$!Protestan familias desplazadas afuera del Teatro Ángela Peralta, en espera de la llegada del Gobernador Rubén Rocha Moya

Es por eso que el Mandatario sinaloense les pidió más tiempo, pero recalcó que no hay ninguna duda de que los desplazados por la violencia tendrán un lugar donde vivir en Mazatlán, en el Fraccionamiento CVIVE.

“Tienen que entender los desplazados que el gobierno no puede de la noche a la mañana hacer las compras, por ejemplo, tenemos que ver el tema de los servicios. El gobierno no puede caer en falta, el gobierno cuida mucho eso porque yo no quiero caer en falta, no puedes comprar nada más. Ya tengo un compromiso con los desplazados, es más, ya tenemos localizadas las tierras las vamos a comprar no tengan la menor duda”, indicó.