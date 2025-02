$!Protestan frente al Palacio Municipal de Mazatlán para pedir la localización de Yoshimi Dalaif y su esposo

Recordó que se han manifestado ya en el malecón, en la Colonia Urías, ahora frente al Palacio Municipal y lo harán hasta en el Carnaval si no les dan respuesta a su exigencia.

”A mi tía y a mi tío se los llevaron para allá (para la Vicefiscalía en la Zona Sur del Estado) para darles una respuesta, no sé qué les dirían, no han llegado”, expresó.

”Y hasta en el Carnaval nos vamos a ir la verdad si no tenemos respuesta, porque así como encontraron la camioneta de Estrella (Palacios Domínguez, que le robaron cuando como Alcaldesa electa de Mazatlán se dirigía a Culiacán), así queremos que encuentren a mi prima la verdad, ya son siete día sin saber nada de ella, nada, nada, no la están buscando, la Policía, la Marina, no sé, que hagan algo también con los desaparecidos que están”, agregó Rosa Arlette “N” tras dar a conocer que la manifestación de este día comenzó cerca de las 9:15 horas.

”La exigencia es que aparezca, que nos apoyen a buscarla, eso es lo que queremos”, asentó.