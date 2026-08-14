$!Protestan Jubilados de CFE en Mazatlán por reducción de hasta 75% en prestaciones

Así lo dio a conocer Rafael López, jubilado de CFE, quien explicó que la principal inconformidad es que las nuevas condiciones están afectando prestaciones que consideran derechos adquiridos.

La protesta forma parte de un movimiento realizado simultáneamente en 38 centros de trabajo de 25 estados del país, cuyo objetivo es solicitar una revisión de las disposiciones y evitar que sean aplicadas de manera retroactiva a quienes ya se encontraban jubilados.

Con la exigencia de que se respeten las condiciones bajo las cuales obtuvieron su jubilación, ex trabajadores de confianza de Comisión Federal de Electricidad se manifestaron en Mazatlán contra lo que consideran una aplicación retroactiva de modificaciones constitucionales que han generado reducciones de entre 30 y 75 por ciento en sus pensiones y prestaciones.

“Esto va enfocado a buscar que nuestros derechos no sean vulnerados, que no se esté violando la Constitución; principalmente en eso estamos enfocados”, dijo.

“La reducción va del 30 al 75 por ciento, aproximadamente, en nuestras prestaciones. Está enfocada a la limitación de las pensiones y se está haciendo de manera retroactiva a quienes ya estamos jubilados de CFE”, añadió.

De acuerdo con los manifestantes, la iniciativa fue aprobada el pasado 10 de abril y posteriormente publicada para su aplicación, estableciendo como uno de los parámetros para limitar las pensiones la remuneración de la Presidenta de la República.

Ante la situación, los jubilados argumentaron que sus condiciones de retiro fueron establecidas después de cumplir con los años de servicio y, en algunos casos, mediante convenios reconocidos ante autoridades laborales, por lo que consideran que forman parte de su patrimonio.

Por tal motivo, sostienen que las modificaciones vulneran principalmente los artículos 1, 14 y 123 de la Constitución, al considerar que afectan la progresividad de sus derechos, se aplican retroactivamente y modifican condiciones laborales previamente adquiridas.

Los manifestantes señalaron que en Mazatlán existen alrededor de 58 jubilados de confianza afectados, pertenecientes a áreas de CFE como distribución, transmisión y generación, mientras que en Sinaloa estimaron aproximadamente 214 casos.

Asimismo, destacaron que una parte importante de los afectados son adultos mayores, algunos de entre 70 y 75 años, que dependen de sus pensiones para cubrir gastos cotidianos, atención médica, seguros y créditos, además de enfrentar dificultades para reincorporarse al mercado laboral.

Los inconformes señalaron que buscarán que diputados y senadores impulsen una nueva iniciativa para modificar las disposiciones que consideran perjudiciales por lo que aseguran que ya han sostenido acercamientos con legisladores y existe apertura para escuchar sus planteamientos, aunque reconocieron que no tienen certeza de que la revisión prospere hasta que sea presentada y votada formalmente.

“No tenemos ninguna certeza hasta que no se consuma realmente la sesión y que se dé un voto a favor o en contra. Mientras nosotros seguimos y vamos a seguir”, comentó López.

Finalmente, los jubilados descartaron realizar bloqueos de vialidades o instalaciones y señalaron que sus manifestaciones continuarán de manera pacífica, con el objetivo de exigir que se respeten las condiciones bajo las cuales obtuvieron su jubilación.