$!Protestan padres de familia en primaria de Mazatlán por manejo de recursos

Decenas de madres y padres de familia realizan la mañana de este miércoles una manifestación en la Escuela Primaria matutina Ángel Peralta, ubicada en la colonia Ricardo Flores Magón, en Mazatlán, para exigir que les devuelvan cerca de 127 mil pesos que presuntamente se llevó la anterior tesorera de la Sociedad de Padres de Familia y encargada de la tienda escolar.

Fue poco antes de las 8:30 horas cuando decenas de manifestantes se congregaron frente a dicho plantel para exigir la devolución del dinero de las cuotas escolares anuales y del pago de actividades artísticas como danza.

Momentos después fueron atendidos en una reunión por el director del plantel Emmanuel Parra y el supervisor de la respectiva Zona Escolar a la que pertenece esta Escuela, José Luis Crespo, en busca de solución a esta problemática.

Las personas manifestantes exigieron que la anterior tesorera devuelva el dinero y ya no se haga cargo de la tienda escolar para evitar que le quite de poco a poco dinero a los niños para juntar la cifra que se llevó, pues ya demostró su deshonestidad.