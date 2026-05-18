Protestan por altos cobros en la CFE Mazatlán

Decenas de personas cerraron las puertas de la Comisión Federal Electoral en Mazatlán y tomaron las oficinas en protesta por los altos cobros recibidos por el consumo de electricidad.

Usuarios llegaron desde distintas colonias para reclamar que los recibos de luz se dispararon en cobros inalcanzables e injustos.

“¿Sus hijos sufren calor?”, fue el reclamo que le hicieron a personal de la CFE y respondieron que generando la molestia de los usuarios acudieron a pedir explicaciones.

Advirtieron que si no les dan una solución inmediata al cobro excesivo que, algunos afectados denuncian hasta 20 mil pesos de un año para otro y otros más de diciembre a la fecha, no se retirarán.

Dijeron que muchos son de colonias de los alrededores y que no buscan convenios sino que les bajen el cobro porque no se utilizó el consumo que les señalan los vecinos.