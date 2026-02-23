$!Protestan tianguistas de Mazatlán contra subdirección de Comercio por supuestos favoritismos e irregularidades

Este lunes, tianguistas y vendedores ambulantes de Mazatlán se manifestaron en Palacio Municipal para denunciar supuestos favoritismos, cobros arbitrarios e irregularidades con temas de permisos, de parte de la Subdirección de Comercio y la Dirección de Ingresos del Ayuntamiento.

Portando algunas cartulinas y con un hartazgo marcado en sus gestos, el grupo de comerciantes alegó que algunas dependencias de Gobierno estaban faltando a la palabra y acuerdos que ellos tenían con la Alcaldesa Estrella Palacios desde 2025, además de ciertos acosos sufridos por algunos funcionarios.

“Venimos a representar a cada uno de ustedes debido a muchos abusos e irregularidades que están sucediendo, no solamente en los tianguis sino también en los edificios; incluso acosos que ya son personales”, dijo Getzabel Meza, presidenta de la Asociación Civil de Unión de Tianguistas, Semifijos y Ambulantes.

“Hay acuerdos con la Presidenta Municipal en donde el 1 y el 2 de octubre del 2025 se acordó que no iba a haber aumentos a los semifijos. Sin embargo, la directora de Ingresos (María del Carmen Zamudio), aferrada a criterios personales, no solamente aumenta, sino acosa ya con su carro particular a cada uno de los comerciantes y acude a tomarles fotografías”, agregó.

Asimismo, denunciaron que el subdirector de Comercio, Jorge Palomino, está teniendo una favoritismo con ciertos vendedores con poco recorrido, mientras proporciona espacios donde alegan estaba prohibido, pasando según ellos, por encima de lo que Presidencia había acordado sobre amiguismos.

“También, desafortunadamente, a pesar de que existen puertas abiertas en Oficialía Mayor, la Subdirección de Comercio hace lo que quiere, pues altera investigaciones, dándoselos a aquellos que se dicen comerciantes y jamás se han parado en cada uno de los tianguis. Además, está proporcionando espacios en primer cuadro de la ciudad donde se supone que no deberían de existir”.