”El trabajo de la Judicatura se divide en varias ramas, entonces dentro de esos fideicomisos van recursos que están destinados para trabajadores que somos nosotros, para los juzgados de distrito y tribunales colegiados, serían seguridad social, serían por ejemplo los oficiales judiciales que es de la rama más abajo de la escala, pero son los que más trabajan, los oficiales judiciales cuando tienen que laborar en las noches por las guardias a ellos se les da un apoyo como unas horas extras, desaparecer fideicomisos que va encaminado a los trabajadores de más abajo sería pues no pagarles como en su caso horas extras, cuando tú sabes que en el Iniciativa Privada te pagan las horas extras porque te las pagan, si te pagan los días festivos es porque te lo pagan, aquí nosotros hay un puente y venimos a trabajar y a nadie se le paga las horas extras”, afirmó el trabajador, quien pidió anonimato.

”Entonces todos esos fideicomisos que se están recortando, que nos quieren eliminar, no son para los ministros como se están manejando, hay fideicomisos dentro de esos 14 que son de la clase trabajadora de los juzgados, de los tribunales”.

Señaló que quieren los legisladores aprueben leyes con voto de independenia, de imparcialidad, pues no el recorte porque implicaría cerrar juzgados.

”Lo que queremos conseguir, que a lo mejor difícilmente se va a conseguir, es que los legisladores, los diputados, los senadores, los que aprueban las leyes, ahora sí que con un voto de independencia, un voto de diferencia, de imparcialidad, ellos no aprueben este recorte de presupuesto, porque ya viene el recorte de presupuesto y hablan de que se quiere recortar más el presupuesto, después tendremos que cerrar si siguen con estos ataques, si siguen con estos recortes, pues no queremos llegar a las instancias de que se tengan que cerrar juzgados y tribunales colegiados, porque al final de cuenta lo que se vulneraría y la sociedad no lo sabe, son los derechos de los ciudadanos, porque ya no van a tener instancia para defenderse de los actos de autoridad”, dio a conocer en entrevista con Noroeste.

”Que el Ayuntamiento no está haciendo esto, amparo, que necesito esto, amparo, vamos a hacer humanamente imposible si se recorta el presupuesto, va a pasar lo que ha pasado en muchos estados que desaparecen, aquí en Mazatlán solamente tenemos tres juzgados, y estos tres juzgados se chutan todo el trabajo, imagínate que desaparezca, porque recortar presupuesto, como ya ha pasado, es eliminar juzgados, eliminar, eso no es en perjuicio del Presidente, esto es en perjuicio del gobernado, si ni siquiera de nosotros, a lo mejor de nosotros sí, porque vamos a tener qué hacerle como otros compañeros del Poder Judicial, que se elimina un juzgado y qué tenemos que hacer, ir a trabajar a otros juzgado o a otra ciudad porque ya no tenemos cabida aquí, porque se deshizo el juzgado y te vas a otro juzgado.

Dijo que con esta protesta lo que se espera es que el Presidente de la República los escuche, que respete la independencia, que no recorte el presupuesto que ya está autorizado”.

”Si no va a darle más de presupuesto no le recortes lo que ya tiene porque ya difícilmente se está trabajando con poco presupuesto, a veces nosotros tenemos que comprar hojas para imprimir, ya no está como él dice, no sé de dónde ve que tenemos mucho presupuesto cuando realmente muchas de las cosas las compramos nosotros para apoyar al gobernado, herramienta de trabajo, cada vez el presupuesto que se nos da, se ha recortado, ok, se respeta, pero ya se está metiendo con derechos adquiridos que podrían ser las prestaciones, las prestaciones que tenemos como todas las empresas, que el bono de Navidad, o algo simbólico, pero eso que las personas que tienen hijos, que aquí trabajan dos o tres turnos, pues es algo ese derecho que ya tenían antes adquirido y que se le van a recortar”.

En la Ciudad de México, trabajadores del Poder Judicial de la Federación, de la sección 1 del Sindicato del PJF, continuaron este martes su jornada de protesta contra la desaparición de 13 de los 14 fideicomisos para el ejercicio fiscal del próximo año.