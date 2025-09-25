$!Protestan trabajadores del Sindicato del Ayuntamiento de Mazatlán por servicios médicos

Ahí manifestó que el Contrato Colectivo de Trabajo establece que al llegar a los 18 años de edad las hijas y los hijos de los trabajadores son dados de baja del servicio médico, pero si continúan estudiando se les debe brindar ese servicio hasta los 24 años de edad independientemente de si por alguna razón dejaron por algún tiempo los estudios y luego los retomaron i ya están haciendo el servicio social o las prácticas profesionales porque ahí también ocupan del apoyo.

Ahí la secretaria general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Mazatlán, Laura Tirado, expuso ante personal de medios de comunicación sus demandas y momentos después una comitiva entró a una reunión con personal de dicha Tesorería para hacerle los planteamientos y pedir la destitución de la directora de Recursos Humanos de la Comuna.

Para exigir que no se suspenda el servicio médico a hijos de trabajadores que aunque ya tienen más de 18 años siguen estudiando y que no se les hagan descuentos no permitidos en su salario, personal sindicalizado del Ayuntamiento de Mazatlán realizó este jueves una manifestación frente a la Tesorería Municipal.

Si las o los hijos se casan ya tampoco se les puede brindar el servicio médico.

”Pero si está en casa de papá y mamá, tuvo un problema económico, a lo mejor tuvo un problema de salud, se recupera y empieza la universidad, pero si está dentro de las edades por qué me lo violentan”, reiteró Laura Tirado.

”Cuando tiene la edad de 18 años en automático sale del sistema, lo dice el contrato, tienes que demostrar que está estudiando para seguir teniendo Servicio Médico Municipal, ... casos como por ejemplo violencia en lo personal tienes que llevar a la muchacha o al muchacho a que se recupere de eso, posterior si se recupera y desea seguir o está casado o casada se le tiene que dar progresión porque dice mi contrato, lo firmó la Alcaldesa, lo firmó Moisés ( Secretario del Ayuntamiento), lo formó la Síndico Procurador y tiene valor”.

Dijo que también lo le quieren hacer valer documentos de universidades como la Autónoma de Sinaloa que demuestran que hijas e hijos de trabajadores sindicalizados siguen estudiando y en la Dirección de Recursos Humanos les argumentan que se trata de universidades “patito” cuando no es así, son instituciones educativas de décadas de existencia e instituciones de prestigio.

En cuanto a los descuentos dijo que les han quitado mayor porcentaje en casos como el ISR (Impuesto Sobre la Renta) y al solicitar el faltante, cuando se los devuelven junto con el salario de la quincena siguiente el monto es mayor y eso les afecta en la tabla con el pago de mayores impuestos de la nómina.