$!Protestan vecinos de Gaviotas, en Mazatlán, contra negocio de mariscos

Vecinos del Fraccionamiento Gaviotas, en Mazatlán, se manifestaron en contra de la instalación de una marisquería con venta de cerveza. Los vecinos reunieron firmas para que el Ayuntamiento no permita la operación del negocio por atentar contra la tranquilidad de la zona habitacional de más de 60 años y Oficialía Mayor lo suspendió. Los vecinos, molestos por la llegada de un negocio de maricos que ofrecía la venta de cerveza, a tan solo una cuadra de la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús por la calle Gaviotas y Río de la Plata, presentaron un oficio al Ayuntamiento para detener la operación del lugar por considerarlo riesgoso para las familias, además de que no tienen espacio para estacionamiento y que no les pidieron anuencia a quienes viven en los alrededores, narró Rodolfo Kelly, presidente del Comité de Vecinos del Fraccionamiento Gaviotas. “Y lo que más nos preocupa es que, creo que dice, marisco fresco, cocinado y cheve y cuanto abran, se va a hacer un escándalo. Yo no sé si sacaron, si obtuvieron un permiso. No sabemos en qué está, pero nomás apareció eso ahí. Entonces, a ver qué está pasando. Esto es una colonia familiar, de hecho, se juntaron firmas aquí de los colonos y se presentaron en el Ayuntamiento”.

Agregó que no entienden cómo los gobiernos aplican el Reglamento de Construcción municipal y dan permisos a negocios para vender alcohol, porque, primero deben pedir anuencia los vecinos y no deben operar en un radio de 150 metros de una iglesia. Señalaron que luego de presentar el oficio con firmas de los vecinos porque no quieren verse afectados con la operación del negocio con venta de cerveza, en Oficialía Mayor y Planeación les aseguraron que no contaban con el permiso oficial y mandaron colocar el sello de suspendio. Sin embargo, temen que como ya ha ocurrido en otros casos, que los dejen operar finalmente y la afectación les quede a las familias que ya están lidiando con la saturación de las torres condominales. Recordó que empezaron a cambiar el uso de suelo en la administración de Luis Guillermo Benítez Torres y otorgaron un gran número de permisos, cuando era el Presidente Municipal inundando la colonia de construcciones de más de cinco niveles para departamentos y empezaron los problemas de saturación de servicios, como los apagones de energía eléctrica, desabasto de agua y el rebose del drenaje porque de unifamiliar lo cambiaron a multifamiliar. Expuso que la vez anterior se manifestaron cerrando medio carril de la Avenida Camarón Sábalo por la problemática que enfrentan de saturación de torres y de los servicios públicos, donde en las redes les criticaron, dijo que solo defienden sus patrimonios y la tranquilidad.