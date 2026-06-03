$!Protestan vendedores de playa de Mazatlán contra vendedores sin permiso

Un grupo de vendedores de playa de Mazatlán se manifestó este miércoles en el Monumento a la Familia en contra de los vendedores que no cuentan con permiso para realizar dicha actividad y pidieron la intervención de las autoridades correspondientes.
“Es un grito desesperado por parte de los vendedores organizados y con permiso para que la autoridad haga algo en contra de los vendedores piratas”, dijo el secretario general del Sindicato de Vendedores en Zona Federal de Playa en Mazatlán, Gilberto Lizárraga.
“En el verano y aún ahorita estamos sufriendo la invasión masiva de vendedores sin permisos, nos está generando caos dentro de la playa, entonces de un padrón de mil 200 permisos en temporada alta se convierten en 3 mil, 4 mil personas”.
En entrevista en la manifestación realizada cerca de las 9:00 horas, agregó que en grupos de Whatsapp se está invitando a gente Guerrero, Puebla, el Estado de México a que acudan a vender a Mazatlán, por lo que los vendedores de este puerto están esperando esa invasión en el próximo periodo vacacional, lo que va agravar más la situación crítica que viven desde hace dos años los vendedores que sí cuentan con permiso.
“Tenemos casi dos años en situación crítica, pero eso va ser el detonante, ahorita hay agresiones verbales, pero en un detonante de ese tipo podríamos llegar a la agresión física”, dijo.