$!Protestan vendedores de playa de Mazatlán contra vendedores sin permiso

Un grupo de vendedores de playa de Mazatlán se manifestó este miércoles en el Monumento a la Familia en contra de los vendedores que no cuentan con permiso para realizar dicha actividad y pidieron la intervención de las autoridades correspondientes.

“Es un grito desesperado por parte de los vendedores organizados y con permiso para que la autoridad haga algo en contra de los vendedores piratas”, dijo el secretario general del Sindicato de Vendedores en Zona Federal de Playa en Mazatlán, Gilberto Lizárraga.

“En el verano y aún ahorita estamos sufriendo la invasión masiva de vendedores sin permisos, nos está generando caos dentro de la playa, entonces de un padrón de mil 200 permisos en temporada alta se convierten en 3 mil, 4 mil personas”.