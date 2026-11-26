Las lluvias continuaron la tarde noche de este 26 de noviembre y se prevé que se mantengan durante el viernes.

Las precipitaciones pluviales comenzaron durante las primeras horas de este jueves y cerca del mediodía cayeron más en el puerto acompañadas de granizo y fuerte viento.

MAZATLÁN._ Lluvias fuertes a puntuales intensas, acompañadas de rachas de viento y actividad eléctrica, provoca la primera tormenta invernal de la temporada en Mazatlán y otras zonas de Sinaloa, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua.

“Una vaguada polar, y las corrientes en chorro polar subtropical, dan origen a la primera tormenta invernal de la temporada, pronosticándose chubascos con lluvias fuertes a muy fuertes en regiones del norte, noreste, centro y sur de México”, añadió el SMN en su proyección meteorológica de las 8:00 horas del jueves a las 8:00 horas del viernes 27 de noviembre.

“Previéndose lluvias puntuales intensas en zonas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, y Guanajuato; además de posible caída de nieve o aguanieve durante la noche en zonas mpntañosas de Jalisco, Colima y Michoacán”.

El organismo precisó que en este lapso se pronostican lluvias muy fuertes con puntuales torrenciales, de 75 a 150 milímetros o litros por metro cuadrado, en el centro y sur de Sinaloa, Nayarit, el este y sur de Jalisco, Colima, el norte y noroeste de Michoacán y el oeste de Guanajuato.

Las fuertes lluvias registradas en Mazatlán provocaron encharcamientos en vialidades, dificultando el tránsito peatonal y vehicular.

Las autoridades recomendaron a los automovilistas no cruzar por lugares donde se incrementa el nivel del agua y esperar en sitios altos y seguros mientras este disminuye para prevenir algún percance.