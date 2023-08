Por ello, agregó que ahí la gente sube sus enseres domésticos más de un metro de altura y vive con la zozobra.

“Y este canal cada vez va ser más complicado porque le han ido colgando más afluentes debido al crecimiento de la ciudad y cuando se va haciendo ese tipo de pavimentaciones, de desarrollos, todas esas salidas de agua vienen a caer aquí, entonces hay que estar muy pendientes, monitoreando, El Toreo es otro de los puntos que ahorita vamos para allá, ya estuvimos, pero vanos nuevamente, y luego la zona de Foresta y las Praderas”, reiteró el Presidente Municipal.

“Afortunadamente no ha habido mayor afectación, ha sido todo dentro de lo normal, sin mayor afectación, sin problemas de energía, no tenemos reportes, pequeños bajones que luego se restableció y que no podemos considerar que haya afectaciones mayores, pequeños incidentes en los cruceros normales donde se quedan vehículos varados, siempre le pedimos a la ciudadanía que evite salir por esas zonas que ya las conocemos como conflictivas y que provocan ese tipo de cosas, cerramos muy temprano el tráfico en las zonas conflictivas”.

Sin embargo, hay quienes se meten y se quedan ahí varados, continuó tras manifestar que en los recorridos también participó personal de las direcciones de Servicios Públicos y Obras Públicas Municipales, así como de la Coordinación Municipal de Protección Civil.

Ante reportes de interrupción del servicio de transporte urbano durante la tormenta expresó que se paró un momento, además por el cierre de vialidades evitó obviamente que pasaran los camiones urbanos, por lo que algunos sí pararon labores, pero posteriormente restablecieron el servicio.

El cierre de vialidades por inundaciones o acumulación de agua fue realizado por personal de la Policía de Tránsito Municipal entre las avenidas Insurgentes y Ejército Mexicano, en la colonia Sembradores de la Amistad; entre las avenidas La Marina y Rafael Buelna, en el fraccionamiento El Toreo; en la Avenida Camarón Sábalo frente a las instalaciones de la Conapesca; y en la Avenida Internacional y la calle 20 de Noviembre en la colonia Benito Juárez, dio a conocer el Ayuntamiento de Mazatlán.