Provoca tormenta Vance inundaciones en vialidades de Mazatlán, cinco carros varados, y apagones

Inundaciones en tramos de vialidades que dejaron cinco vehículo varados, se auxilió a 25 personas para llegar a sus hogares, algunos cuerpos de agua al 100 por ciento de su capacidad y apagones, dejaron las fuertes lluvias que cayeron entre la noche del martes y la mañana de este miércoles en Mazatlán.

La mañana de este miércoles permanece inundado un tramo de la Avenida Cruz Lizárraga en el cruce con la Avenida Lola Beltrán.

De acuerdo con el Coordinador Municipal de Protección Civil, Oscar Roberto Osuna Tirado, las fuertes precipitaciones pluviales generaron el cierre de tramos de vialidades como la Marina en el Fraccionamiento El Toreo, Cruz Lizárraga, Ejército Mexicano e Insurgentes e Internacional, en la Colonia Lomas de Juárez, entre otros.

“Tuvimos lluvias fuertes en el transcurso de la noche a madrugada, de eso de las 10:00 a las 12:00, 1:00 de la madrugada, aproximadamente, donde se hicieron algunos recorridos en algunos puntos de la ciudad”, expresó Osuna Tirado.

Agregó que el Arroyo Jabalíes llegó al 100 por ciento de su capacidad y el agua salió por algunas rejillas, pero afortunadamente no ingresó a las casas.

Precisó que no fue necesario evacuar a ninguna persona y trasladarla a algún albergue.

También precisó que se registraron cinco vehículos varados y se auxilió a sus ocupantes.

También se auxilió a cerca de 25 personas para trasladarlas a sus hogares o sitios de destino ya que no pasaba transporte.

Osuna Tirado dio a conocer que las fuertes lluvias acompañadas de viento y actividad eléctrica fueron generadas por la tormenta tropical Vance en el Océano Pacífico y se pronostica que continuarán las fuertes precipitaciones pluviales en las próximas horas.

De acuerdo con la Secretaria de Seguridad Pública Municipal, para las próximas horas se prevé para este municipio lluvias fuertes de 50 a 75 milímetros o litros por metro cuadrado y vientos de 40 a 60 kilómetros por hora.

La tormenta tropical Vance mantiene su trayectoria hacia el Golfo de California y entre en jueves y viernes sus remanentes podrían encontrarse cerca de Altata.