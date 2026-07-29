$!Provocan fuertes lluvias sobre Mazatlán inundaciones y cierre de vialidades, así como caída de árboles

Las fuertes lluvias acompañadas de actividad eléctrica y vientos que se presentaron durante las primeras horas de este miércoles provocaron inundaciones en tramos de vialidades que fueron cerradas a la circulación vehicular, caída de árboles y el desbordamiento de la Laguna del Camarón. Por estas precipitaciones pluviales generadas por desprendimientos nubosos del huracán Genevieve en el Océano Pacífico se registraron de cerca de las 3:00 a las 7:00 horas de este 29 de julio se habilitó un refugio temporal en el Instituto Cultural de Occidente y la Secretaría de la Defensa Nacional implementó el Plan DN III E, de auxilio a la población, además se presentó el despliegue de personal de Protección Civil y otras dependencias. El Coordinador Municipal de Protección Civil, Óscar Roberto Osuna Tirado, informó que las lluvias dejaron un acumulado de 159.5 milímetros o litros por metro cuadrado, de acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua, por lo que se activaron diversos protocolos preventivos y de atención brindando respuesta a 74 reportes en 24 colonias del municipio.

”Las lluvias provocaron el incremento en los niveles de 11 canales pluviales, además de la caída de árboles en distintos sectores de la ciudad, por lo que se desplegaron recorridos para atender las incidencias y reducir riesgos para la población”, agregó Osuna Tirado en un comunicado emitido por el Gobierno de Mazatlán. Por su parte la Secretaría de Seguridad Pública Municipal a través de la Unidad Vial informó que debido a las lluvias registradas durante la noche del martes y las primeras horas de este miércoles fue necesario implementar cierres preventivos en diversas vialidades de la ciudad para salvaguardar la integridad de automovilistas y peatones. El Subdirector de dicha Unidad Vial, Óscar García, informó que la circulación vehicular fue suspendida en el cruce de las avenidas Rafael Buelna y Marina, Francisco Solís y Veracruz. ”Asimismo permanecieron cerrados los cruces de la Avenida Internacional con Batería y calle Novena, en la colonia Benito Juárez, además de la intersección de las avenidas Camarón Sábalo y Playa Gaviotas, en la Zona Dorada”, añadió Óscar García en un comunicado emitido por la SSPM.

”De igual forma la Carretera México 15 al sur de la ciudad, frente a la colonia Urías registró un cierre temporal debido al incremento del nivel del agua del canal pluvial, condición que representaba un riesgo para la circulación vehicular. Se recomendó a la ciudadanía conducir con precaución, disminuir la velocidad sobre pavimento mojado, respetar los señalamientos viales y atender las indicaciones del personal operativo. La SSPM también exhortó a la población recordar la importancia de realizar un alto total en los cruces semaforizados y evitar transitar por zonas inundadas para prevenir incidentes. Fue en la calle Río Évora, casi esquina con la calle Río San Lorenzo, en el Fraccionamiento San Ángel, donde se registró la caída de un árbol grande que quedó cruzado por toda la vialidad y rompió algunos cables de servicios de telefonía.

Otro árbol grande cayó en la calle Río Baluarte, entre las calles Ramón López Alvarado y la Avenida Lola Beltrán, por lo que personal del Ejército Mexicano,como parte del despliegue del Plan DN III-E acordonó la zona mientras se retiraban las ramas y tronco del lugar. Conforme fue avanzando la mañana fueron reabriéndose a la circulación vehicular la mayor parte de los tramos de vialidades cerrados, pero cerca de las 10:00 horas se mantenía el cierre de un tramo de la Avenida Insurgentes, entre las avenidas Reforma y Del Mar, porque continuaba el desbordamiento de la Laguna del Camarón. El Ayuntamiento de Mazatlán también dio a conocer que el Sistema DIF Municipal, en coordinación con Protección Civil, habilitó un refugio temporal en las instalaciones del ICO, ubicadas en la Carretera Internacional al Norte, para brindar resguardo y atención a las familias que así lo requirieran, pero no se reportó personas evacuadas por inundaciones.