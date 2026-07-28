$!Provocan lluvias fuertes encharcamientos en vialidades y deslaves en el Cerro de la Nevería

Las fuertes lluvias que se presentaron durante las primeras horas de este martes en Mazatlán generadas por desprendimientos nubosos y entrada de humedad del huracán Genevieve en el Océano Pacífico provocaron encharcamientos elevados en partes bajar de algunas vialidades y deslave de rocas en el Cerro de la Nevería. Estas son las precipitaciones pluviales que se presentan por segundo día consecutivo en este municipio y en la región generadas por dicho huracán que el lunes alcanzó la categoría máxima de 5 en la escala de Saffir-Simpson por la velocidad de sus vientos, pero que ese mismo día bajó a categoría 4. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, a las 9:00 horas de este 28 de julio, tiempo del centro del País, Genevieve, en esos momentos como huracán de categoría 3, se localizó a 850 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 15 kilómetros por hora, con vientos sostenidos de 205 kilómetros por hora y rachas de 250 kilómetros por hora.

“Los desprendimientos nubosos del sistema reforzarán la probabilidad de lluvias en Baja California Sur. el Sistema no genera zonas de vigilancia en el País", añadió el SMN en su aviso de las 9:00 horas de este martes. “El huracán Genevieve continuará alejándose de las costas de México. Debido a su distancia y trayectoria no se emiten recomendaciones”. El Coordinador Municipal de Protección Civil, Óscar Roberto Osuna Tirado, manifestó que no se reportaron afectaciones por las lluvias que cayeron de cerca de las 4:00 a las 5:30 horas de hoy, aproximadamente, que fueron de 25 milímetros o litros por metro cuadrado, menores que las del lunes que fueron de 73.6 milímetros. “Estamos sin novedad, afortunadamente llovió menos que ayer, únicamente encharcamientos leves, nada más lo que viene siendo la Avenida la Marina a la altura de Home Depot, medidas preventivas, sí pasaban los carros grandes, pero para evitar que se quedaran varados (se cerró ese tramo a la circulación vehicular)”, informó Osuna Tirado en entrevista.

Agregó que dichas precipitaciones pluviales fueron generadas por efectos del huracán Genevieve en el Océano Pacífico. “Así mismo nos va arrojar oleaje de 2 a 3 metros, por eso es importante la ciudadanía que se prevenga, si va ir a la playa que acate las recomendaciones del Escuadrón Acuático sobre todo y estén muy pendientes de los niños y de los adultos mayores que es la población más vulnerable”, subrayó. También dio a conocer que el personal del Escuadrón de Salvamento Acuático de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal está haciendo una evaluación y lo considera estará poniendo banderines rojos de peligro en algunas zonas de playa, por lo que estarían cerradas a los bañistas por el mar de fondo que se manifiesta con fuerte oleaje provocado por el huracán en mención. “Sigue el pronóstico por la entrada del monzón, a partir del mediodía hacia la noche se esperan lluvias de ligeras a moderadas en el transcurso de la tarde a la madrugada, de 5 a 25 milímetros", expresó. Por el mar de fondo la mañana de este martes se observa el fuerte romper de las olas contra la barda del malecón en distintas partes del paseo costero, principalmente en las zonas de Playa Norte y Olas Altas, entre otros puntos.