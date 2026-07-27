$!Provocan lluvias generadas por huracán Genevieve en Mazatlán inundaciones en vialidades y tres vehículos varados

Las fuertes lluvias que cayeron durante las primeras horas de este lunes, principalmente en el centro y sur de Sinaloa, generadas por efectos del huracán Genevieve en el Océano Pacífico, provocaron inundaciones en tramos de algunas vialidades y al menos tres vehículos quedaron varados en Mazatlán, informaron autoridades de Protección Civil estatal y municipal. “Afectaciones como tal no hay (en la entidad), sí ha habido bastante agua sobre todo el centro y sur del estado de Sinaloa, sigue el pronóstico de lluvia, toda la semana va estar muy lluvioso, sobre todo el día miércoles se supone que se pudiera generalizar”, dijo el director del Instituto Estatal de Protección Civil, Aurelio Roy Navarrete Cuevas. “Pero también el tema de los protocolos de seguridad en cuanto al periodo vacacional a veces se nos complica un poco, pero para eso ya estamos listos nosotros con todo lo que es el Plan Operativo Vacacional, la instrucción de nuestra Gobernadora es estar haciendo recorridos, se están haciendo los protocolos, se concatenan dos cosas, pero es importante dar seguimiento”.







Reiteró que también se espera que siga lloviendo en zona de montaña, ahorita ya va casi en 29 por ciento el llenado de las presas en la entidad, en promedio, que siguen recuperando su almacenamiento. “Nosotros no hemos tenido reporte en temas de impacto en la salud en temas de deshidratación, seguramente la Secretaría de salud debe de tener más información del tema, ellos son los que lo llevan, pero nosotros en temas de emergencia no nos ha llegado, pero sí hay que estar atentos, no solamente por las altas temperaturas, está entrando mucha humedad y la humedad deshidrata mucho más rápido todavía que las altas temperaturas”, reiteró Navarrete Cuevas. Por su parte el Coordinador Municipal de Protección Civil, Óscar Roberto Osuna Tirado, informó que de acuerdo con reportes de la Comisión Nacional del Agua, en Mazatlán se registraron lluvias de 73.6 milímetros o litros por metro cuadrado en tres horas la madrugada de este lunes, las cuales pararon cerca de las 6:00 horas. “Fueron únicamente tres vehículos los que se atendieron en el transcurso de la madrugada, básicamente en la Avenida Cruz Lizárraga, tuvimos otro lo que es aquí en la Lomas de Juárez a la altura de Gabriel Leyva y uno en Avenida la Marina a la altura de El Toreo, fueron los púnicos tres carros, la hora en que empezó la lluvia muy fuerte es una hora donde no teníamos movilidad, eso ayudó bastante que no tuviéramos emergencias en el tema de auxilio a la población", añadió Osuna Turado.





“Estuvimos monitoreando lo que es el (Arroyo) Jabalíes, el canal del Toreo, estuvimos acá en Lomas de Juárez, en Azteca, en la Pino Suárez, Villa verde, lo que es Zona Dorada a la altura de camarón Sábalo y Conapesca, afortunadamente las precipitaciones dieron tregua y empezaron a bajar los niveles, tuvimos unos encharcamientos considerables en lo que es la Cruz Lizárraga porque la marea nos tapo con arena unos drenes que tenemos por gravedad y una vez que se destaparon ya volvieron a la circulación normal lo que es la avenida”. Precisó que fue necesario cerrar a la circulación vehicular tramos de avenidas como La Marina, Cruz Lizárraga, Internacional al Norte y la Avenida Internacional en la colonia Lomas de Juárez, afortunadamente no hubo necesidad de evacuar a nadie. Todavía cerca de las 9:00 horas se registraban inundaciones en un tramo de la calle Río Baluarte, frente a la Unidad Administrativa del Gobierno del Estado, en este puerto, problema que también se observó en la zona de estacionamiento del cárcamo de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán cercano. Donde también continuaban las inundaciones fue en un tramo de la Avenida Cruz Lizárraga, frente a la Base de la Policía de Investigación del Estado, en este puerto, donde personal de Servicios Públicos Municipales realizaba labores de limpieza en rejillas para que el agua fluyera hacia el mar.