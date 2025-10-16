$!Provocan lluvias inundaciones en tramos de avenidas de Mazatlán

Las fuertes lluvias que cayeron durante la madrugada y la mañana de este jueves provocaron inundaciones en algunas avenidas, apagones en la ciudad y la zona rural, caída de árboles y postes y la suspensión de clases en el turno matutino en los municipios del sur de Sinaloa. Fue cerca de las 2:50 horas cuando comenzaron a registrarse las precipitaciones pluviales acompañadas por rachas de viento y actividad eléctrica en Mazatlán, por lo que poco a poco el agua pluvial corrió hacia la parte baja de algunas vialidades generando inundaciones. Posteriormente el Gobierno del Estado difundió que por recomendaciones de Protección Civil, ante el pronóstico de lluvias que prevalece, la Secretaría de Educación Pública determinó suspender las actividades escolares este jueves 16 de octubre en los municipios de Mazatlán, Elota, Concordia, San Ignacio, Cosalá, Rosario y Escuinapa, turno matutino, tanto para planteles públicos como privados. “Desde las 3:00 de la mañana andan los compañeros de Protección Civil y es lo que estuvimos tratando, porque al menos teníamos seis puntos sin energía eléctrica, teníamos tres árboles que se cayeron, en el malecón un accidente con una lámpara, yendo al Faro se cayó un poste, afortunadamente la marejada no ha estado alta y eso permitió que no desbordaran los lugares como Jacarandas que es donde siempre nos preocupa mucho y estuvo al 70, 80 por ciento, pero no hubo (desbordamientos)”, dijo el Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán, Moisés Ríos Pérez. “Y los lugares donde eventualmente sube el agua como es el caso de El Toreo ahí se acordó desde las tres y media de la mañana por parte de Protección Civil, estuvimos ahí dando seguimiento desde muy temprano, y estuvimos más en esta parte porque hay que restablecer los servicios, Comisión Federal de Electricidad ya tiene todos los reportes, poco a poco los ha ido estableciendo, por ejemplo uno de los que siempre nos preocupa mucho es el Rastro, que como tiene producto ahí se restableció de inmediato, tres comunidades rurales, El Conchi, Flores Magón que también estaban sin energía y la parte del Faro por la caída del poste”.





En entrevista al salir de la Mesa Regional de Construcción de Paz que se realizó en las instalaciones del Centro de Control, Cómputo y Comando del Gobierno del Estado (C-4), agregó que también se estuvo en constante comunicación con el Gobierno del Estado, Protección Civil y la Sepyc que tuvo a bien emitir de forma rápida la suspensión matutina de clases y a su vez se comunicaron con instituciones autónomas como la Universidad Autónoma de Sinaloa y la Universidad Autónoma de Occidente para hacerles del conocimiento de esta suspensión de clases matutinas. “Y algo que hemos estado comentando, mucha gente dice oye, es que ya dejó de llover y suspenden clases, sí, pero nos lugares, encharcamientos, se trata de evitar al máximo que ningún niño, porque la mayor parte de la gente anda en camión, anda a pie, pues les pueda ocurrir un accidente en el transcurso de su casa a la escuela, que es una parte muy masiva”, reiteró tras la reunión donde participan mandos y funcionarios de instituciones de los tres niveles de Gobierno. Precisó que no fue necesario apoyar en el traslado de trabajadores porque lo fuerte de las lluvias se registró durante la madrugada. “Lo bueno es que estuvo todo en el transcurso de la madrugada, realmente para eso de las 4:40 de la mañana ya no estaba tan fuerte la lluvia, ya estaban todos los acordonamientos, todo y a las 5:30 ya estaba la alerta de suspensión de clases”, continuó el Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán.





También dio a conocer que por el incremento del nivel del cauce de arroyos tres comunidades del área rural de Mazatlán estuvieron incomunicadas la mañana de este jueves y eran Juantillos, El Recreo y otra, y en el caso de los apagones en el área rural se esperaba que las vialidades pudieran ser transitables para que llegara el personal de la CFE a restablecer el servicio de energía eléctrica. Por las fuertes lluvias también se presentaron inundaciones en un tramo de la Avenida Camarón Sábalo, casi donde inicia el Boulevard Marina Mazatlán, frente al Hotel El Faro, así como en la Avenida Cruz Lizárraga, casi esquina con la calle Gabriel Luna de la Fuente, frente a las instalaciones de la Policía de Investigación del Estado, en el Fraccionamiento Tellerías. Cerca de las 8:00 horas en esos lugares no se tenía cierre a la circulación vehicular, pero algunos conductores de vehículos pequeños decidieron no cruzar por esos sitios y buscar vialidades con menos agua. La misma Avenida Camarón Sábalo presentó encharcamientos en varios tramos, incluso frente a las instalaciones de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca donde apenas el sábado anterior se puso en funcionamiento el nuevo cárcamo pluvial para resolver las inundaciones en esa zona que se presentaban durante varios años en temporada de lluvias. Y es que ahí cuando el nivel del agua pluvial es menor a lo que se requiere para que las bombas del cárcamo comiencen a sacar el agua de lluvias al mar se detienen de manera automática, por lo que desde poco antes de las 8:00 horas ya no estaban trabajando, según se vio en el lugar donde también se observó que el agua arrastró mucha basura hacia el cárcamo. En esa vialidad de la Zona Dorada también se vio el rebosamiento de aguas de drenaje en varias alcantarillas, lo que incrementaba los encharcamientos en esos lugares.





El Coordinador Municipal de Protección Civil, Óscar Roberto Osuna Tirado, dio a conocer a través de un comunicado de prensa que las precipitaciones pluviales acompañadas de actividad eléctrica fueron generadas por bandas nubosas en la región y de continuar en Mazatlán pueden ser moderadas con acumulados de 5 a 25 milímetros o litros por metro cuadrado. Además de la suspensión de clases en el turno matutino por parte de la Sepyc, continuó, se le pide a la población estar atentos a cualquier cambio que pudiera presentarse en las próximas horas, para ello se estará informando a través de los canales oficiales de comunicación. También dio a conocer que se prevén temperaturas máximas de 30 a 35 grados Centígrados y ante ello se recomienda a quienes realizan actividades bajo los rayos del sol estar en constante hidratación para evitar alguna afectación a su salud.



