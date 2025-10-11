$!Provocan lluvias por efectos de la tormenta tropical Raymond encharcamientos en zona turística y avenidas de Mazatlán

La zona turística de Mazatlán amaneció este sábado con varios encharcamientos e inundaciones luego de las intensas lluvias provocadas por los efectos en el Pacífico de la tormenta tropical Raymond, que durante la madrugada descargó una gran cantidad de agua sobre el puerto y el sur de Sinaloa. Las principales afectaciones se registraron sobre la avenida Camarón Sábalo, donde el nivel del agua alcanzó varios centímetros, dificultando el tránsito de vehículos y peatones. Mientras que el fraccionamiento Sábalo Country también sufrió los remanentes de las precipitaciones.









Al igual que algunos puntos de la Zona Dorada, otro espacios con grandes encharcamientos fueron el cruce de Avenida del mar con Rafael Buelna, donde se observaron “lagunas” que ralentizaron el flujo vehicular. En tanto, la avenida de La Marina, también presentó acumulación de agua en distintos tramos.









Otras partes de la ciudad también sufrieron los estragos de las lluvias fueron Avenida Cruz Lizárraga, avenida de las Torres en Infonavit Playas, avenida Reforma por la Gran Plaza y algunos sectores de la avenida Santa Rosa que registraron puntos de inundación. Asimismo, los canales de Valle Dorado y Portomillo se pudieron observar con niveles elevados tras las precipitaciones constantes de las últimas horas, por lo que los conductores tuvieron que avanzar con cuidado para no correr riesgo de caer al cauce; que aunque no estaba completamente lleno, si representaba cierto peligro a la zona.







