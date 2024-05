El bajo nivel de agua en las presas en Sinaloa por la sequía generará falta de esquilmo para alimentar el ganado en la entidad, manifestó el presidente de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa, Faustino Hernández, pero precisó que hasta el momento no se ha reportado la muerte de ganado.

“Efectivamente que es un año atípico hay que decirlo, debido a la falta de agua en las 11 presas que existen en Sinaloa, prueba de ello es que sembramos la superficie nada más del 50 por ciento, alrededor de 300 mil hectáreas de maíz y eso trae un contraste por la falta de esquilmo que va a pasar y que va haber, y sobre todo la falta de agua que existe en las cuencas”, añadió.

”Pero bueno, traemos una estrategia que la hemos estado trabajando al arribar hace 25 días, un mes a la Unión Ganadera hemos tratado sobre todo de enlazar primero la unidad con todas las asociaciones, las especializadas y las generales en la idea de que es ganar ganar, nosotros tenemos el compromiso de seguir trabajando en la unidad, acabamos de incluir la maquinaria Caterpillar en donde la queremos traer para hacer los famosos bordos abrevaderos con la espera y con la venia de Dios que el día de mañana tengamos la capacidad (de captación de agua para el ganado)”.

Dio a conocer que hay un compromiso para Mazatlán, nos llevamos la que tenían con la idea de rehabilitarla, pero no pasa 20 días para cuando regrese y sobre todo se le está dando el seguimiento de 7 poceras para los pocos profundos, aquí José Antonio Lizárraga Rivera, presidente de la Asociación Ganadera de Mazatlán tiene una pocera que muy pronto se va a rehabilitar.

”Y bueno, queremos también hacer una estrategia de que de la zona de Elota para acá se vengan los esquilmos, en este caso las pacas para abaratar los costos de los insumos, en la mañana me decían que una paca en Escuinapa vale 60 pesos, no sé cómo andará aquí en Mazatlán, pero la idea es trabajar en equipo a través del apoyo que nos está dando el Gobierno del Estado, el maestro Rubén Rocha Moya en la adquisición de equipo para implementar este tipo de (acciones) que sin duda vienen a aminorar, si no el la totalidad, pero en un gran porcentaje el problema del estiaje que se va a venir muy pronto”.

Precisó que hasta el momento en la agrupación que encabeza no se tiene ningún dato oficial por la muerte de ganado en la entidad por la sequía.”

Oficialmente no tenemos ningún dato, pero si nos preparamos debido a la no suficiente agua, bueno ésto sí puede hacer un traste, pero hay estrategias que hay que implementar, estamos buscando la manera en las zonas más aledañas donde no existe la construcción de pozos, pero sobre todo ver donde sí haya agua pues pedir el apoyo de los subsuelos para llevar agua en pipas”, continuó Faustino Hernández.