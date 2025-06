$!Próxima temporada de camarón dependerá de lluvias y dragado de Huizache Caimanero: Secretaria de Pesca

Admitió que en la zona sur aún no concluyen los trabajos del dragado de las dos bocabarras que alimentan al sistema lagunar del Huizache Caimanero y que iniciaron el pasado 29 de abril, esperando concluyan antes de que caigan las lluvias.

“Sí en las últimas temporadas no han sido las que esperábamos y esto es porque venimos arrastrando tres años de sequía con muy poca lluvia y esto ha generado problemática en el sector pesquero”.

La secretaria expuso que se necesita la ayuda del hombre y de la naturaleza.

“Vamos a cumplir dos meses con el dragado. Estamos pidiéndole al clima que nos caiga una lluvia fuerte para que nos ayude a romper de manera natural y nosotros vamos a seguir escarbando con el dragado hasta que se acabe el presupuesto proyectado para eso. Pero si la naturaleza nos ayuda con una lluviesita, más bien con muchas, necesitamos para la parte serrana que se llenen las presas y también en la costa de la zona sur, sobre todo necesitamos la apertura de las dos bocabarras Baluarte Presidio Baluarte para que pueda haber ese intercambio de agua y sobre todo que entren las larvas”.

Indicó que aún están pendientes las Mías por el impacto del dragado para las aperturas de las dos bocas.

“A la espera de que todos salgan positivos No me imagino un año no aperturando las bocas más allá de que nosotros podemos generar un impacto negativo al medio ambiente, sino algo negativo en lo social porque estaríamos afectando a muchas familias”, expuso.

Guerra Mena vino a Mazatlán para reunirse con los pescadores ribereños para decirles que como gobierno están acompañando al sur y pidiéndole al clima que ayude con lluvias porque en el norte es otro el escenario.

En cuanto a la inversión la Secretaria estatal dijo que este año se le asignaron 4 millones de pesos para darle profundidad y oxigenación a los esteros para cuando entren las larvas, que se reproduzcan y puedan crecer sanamente.

Mientras tanto, actualmente comentó que actualmente a los pescadores se les están equipando con un porcentaje del 60 por ciento para la compra de más de 500 motores y más de 500 pangas con un presupuesto de 75 millones de pesos.

En cuanto al programa de equipamiento en los tres años del actual Gobierno, cifró mil 400 motores entregados y este año se darán otros 500 a las cooperativas pesqueras, ribereñas o de aguas continentales y a los acuacultores social o de camarón, dando prioridad a mujeres o indígenas.

También anunció un próximo Foro de pesca del cambio climático para el 27 de junio en Mazatlán, de un total de 4 pláticas informativas que se desarrollarán en todo el estado.