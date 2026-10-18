Próximo Obispo de la Diócesis Mazatlán está consciente de la situación de violencia, afirman

MAZATLÁN._ Durante la reciente visita de Monseñor Ramón Salazar Estrada para conocer la Diócesis de Mazatlán, el próximo Obispo se dijo consciente de la inseguridad y violencia que se vive en la región, aseguró el todavía Obispo Mario Espinosa Contreras.

“Dado que él no conocía, quiso venir a conocer. Nunca había venido a Mazatlán y fue una visita breve, de un solo día, y se llevó una visión panorámica. Visitó la Catedral, las oficinas y el malecón”, comentó.

“Vamos a decir, fue una visita muy somera, pero él se fue satisfecho y también es consciente de la situación de inseguridad y violencia que tenemos. No (dio un mensaje), nada más escuchó la realidad”.

De julio pasado a la fecha, en Mazatlán y municipios como Escuinapa se ha recrudecido la crisis de violencia que se vive desde el 9 de septiembre del 2024 en el estado por la lucha entre facciones del Cártel de Sinaloa.

A finales de septiembre pasado, Monseñor Ramón Salazar Estrada, recién nombrado por el Papa Leon XIV como nuevo y cuarto Obispo de la Diócesis de Mazatlán, que comprende todo el sur de Sinaloa, visitó el puerto para sostener reuniones con sacerdotes y religiosas, y recorrió algunos lugares como la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción, confirmó Monseñor Espinosa Contreras.

Será el 10 de diciembre, dijo, cuando Monseñor Salazar Estrada tome posesión como nuevo Obispo de Mazatlán, y se espera que se cuente con la visita del Nuncio Apostólico de la Santa Sede en México.

Hasta antes de su nombramiento en la Diócesis de Mazatlán, se desempeñaba como Obispo auxiliar de la Diócesis de Guadalajara, ciudad donde nació el 17 de mayo de 1963.

A partir del 10 de diciembre del presente año, Monseñor Espinosa Contreras será Obispo Emérito de la Diócesis de Mazatlán.