Proyecta a Mazatlán a nivel internacional la etapa del Tour de Francia: Alcaldesa

La etapa del Tour de Francia que se realizó la mañana de este domingo en esta ciudad proyecta a Mazatlán a nivel internacional, dijo la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez al finalizar el evento.

“Este evento nos proyecta a nivel internacional, vinieron ciclistas de diferentes partes de la República Mexicana, de diferentes partes del mundo y pudieron disfrutar de la experiencia mazatleca, somos grandes anfitriones, también disfrutaron de la gastronomía, los paisajes, de hacer deporte sanamente, obviamente del clima y de todos los atractivos que tiene nuestra ciudad”, añadió Palacios Domínguez en entrevista con personal de medios de comunicación.

“Entonces estamos muy contentos, ahorita tuve la oportunidad de hablar mucho con algunos de ellos y todas sus experiencias son muy buenas, muy gratas y estoy segura que eso nos va a dar una mayor promoción turística y sobre todo la derrama económica, ahorita lo mencionaba la Secretaria de Turismo del estado, la licenciada Mireya Sosa, que es alrededor de 36 millones de pesos solamente de este evento por los mil 200 participantes que vienen acompañados de su familia”.

Se dijo muy contenta de que esto sea una ventana de oportunidades para que todos los ciclistas del mundo pongan los ojos en Mazatlán y se puedan tener estos eventos próximamente en este puerto porque es un lugar atractivo para el turismo deportivo y es un lugar atractivo para la inversión y el turismo.

“Contamos con la infraestructura necesaria y todas las personas que vienen se enamoran de Mazatlán y eso es lo más importante también que esto se vea reflejado en la economía de las familias y eso se ha logrado con este evento y con todos los eventos que hemos tenido en los últimos días, porque hemos tenido varios”, reiteró la Presidenta Municipal.

“Entonces este fin de semana se llenó de actividades deportivas, culturales, artísticas y así todo el mes de noviembre y estamos muy contentos “.