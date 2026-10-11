Proyecta Catedral de Mazatlán instalar aire acondicionado; costaría hasta $10 millones

MAZATLÁN._ Ante las altas temperaturas que se registran en Mazatlán, la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción proyecta instalar un sistema de aire acondicionado, una obra que podría costar entre 8 y 10 millones de pesos y que requiere la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

El Rector del templo, el Padre Adán Pazos Sánchez, informó que ya comenzaron a trabajar en la elaboración de presupuestos para definir los alcances de este proyecto, que busca mejorar las condiciones para los feligreses que acuden a las celebraciones religiosas, así como para los sacerdotes que ofician las misas.

Explicó que el calor se ha convertido en una dificultad durante las actividades religiosas, al grado de que en ocasiones se ven en la necesidad de acortar las celebraciones debido a las altas temperaturas que se sienten en el interior del recinto.

“Seguir embelleciendo la Catedral, pero que también la gente venga y el momento que va a estar en el templo pues lo disfrute, dado que con el calor no podemos”, expresó.

Pazos Sánchez señaló que la instalación del sistema de refrigeración representará una labor importante debido a las dimensiones del inmueble, por lo que estiman que se necesitarían entre 120 y 140 toneladas de capacidad de aire acondicionado.

El proyecto contempla también la instalación de paneles solares y una subestación eléctrica propia, con la finalidad de atender la demanda de energía que requeriría el sistema y evitar que el consumo represente un gasto excesivo para la Catedral.

Aunque todavía no cuentan con un presupuesto definitivo, el Rector estimó que la inversión podría ubicarse entre los 8 y 10 millones de pesos, por lo que buscarán presentar las propuestas a empresarios interesados en contribuir con la mejora del recinto religioso.

Entre los empresarios con quienes ya ha tenido acercamientos mencionó a Amado Guzmán y Hersa Corporativo, además de señalar que espera que más integrantes del sector empresarial se sumen cuando avance el proyecto.

El sacerdote destacó que uno de los principales objetivos será que las instalaciones sean lo menos invasivas posible, de manera que los equipos no afecten la imagen arquitectónica del inmueble histórico.

Antes de concretar la obra, la Catedral deberá iniciar el proceso correspondiente ante el INAH, institución encargada de proteger y supervisar las intervenciones en monumentos históricos.

El Rector recordó que el templo ha recibido otras mejoras, como la iluminación, la restauración de las campanas y los trabajos de pintura, por lo que la climatización representa uno de los proyectos prioritarios que buscan impulsar para conservar el inmueble y ofrecer mejores condiciones a quienes lo visitan.