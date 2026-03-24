Proyecta sector hotelero de Mazatlán buena afluencia en Semana Santa con hasta 85% de ocupación

A poco menos de una semana de iniciar el periodo vacacional de Semana Santa, el sector hotelero de Mazatlán mantiene una expectativa favorable con cerca del 85 por ciento en niveles de ocupación para el puerto, aunque marcada por un cambio en el comportamiento del turista que ahora reserva con menor anticipación.

Así lo dio a conocer José Gámez Valle, directivo de Grupo Pueblo Bonito, quien señaló que la proyección de ocupación se sitúa entre el 80 y el 85 por ciento, con posibilidad de alcanzar el lleno si se mantiene el ritmo de reservaciones en los próximos días.

“Ya estamos a unos días de Semana Santa y la buena noticia es que todavía hay espacio para quienes no reservaron con anticipación, aún pueden aprovechar. La mayoría de los hoteles están siendo muy flexibles, prácticamente sin mínimo de estadía”, comentó.

Gámez Valle destacó que, a diferencia de años anteriores, actualmente existe mayor disponibilidad de habitaciones debido a que los viajeros han optado por planear sus vacaciones de último momento, tendencia que responde a un contexto en el que las familias priorizan el gasto en necesidades básicas, dejando el entretenimiento y los viajes como decisiones más cuidadosas.

“La gente está reservando más de último momento que en otros años, por lo que hoy las condiciones son diferentes y las familias cuidan más su dinero. El gasto en esparcimiento se está dejando para después de cubrir necesidades primarias”, declaró.

“Los mexicanos ya no estamos gastando por gastar, ahora es más planeado”, añadió.

En este sentido, el directivo comentó que los hoteles han flexibilizado sus condiciones para incentivar la llegada de visitantes, eliminando en muchos casos el requisito de noches mínimas de estancia, además de ofrecer promociones atractivas para captar el turismo rezagado.

En lo que respecta al origen de los visitantes, Gámez Valle detalló que los principales mercados aéreos para el puerto continúan siendo Ciudad de México, Tijuana y Chihuahua, a los que se han sumado nuevas conexiones como Ciudad Juárez y Guadalajara.

Por su parte, en lo que se refiere a la vía terrestre, destacó la importancia de la región del Bajío, así como estados como Jalisco, Colima, Michoacán y Nayarit.

Por otra parte, Gámez Valle expresó que si bien periodos como Semana Santa, verano o puentes garantizan una alta ocupación, el verdadero desafío para Mazatlán en el sector turístico, es mantener la afluencia durante el resto del año, mediante estrategias de promoción y fortalecimiento de mercados potenciales.

“Hay que dejar de pensar solo en temporadas altas, porque el reto es mantener la ocupación durante todo el año. Trabajamos constantemente con aliados y en mercados potenciales para lograrlo”, declaró.

“Si no se llenan las temporadas altas, algo está mal, por lo que el verdadero reto es el resto del año. No se trata solo de Semana Santa, la actividad turística debe ser constante”, agregó.

Finalmente, Gámez Valle señaló que con este panorama, el puerto sinaloense se encamina a una Semana Santa con buenos niveles de ocupación, en un contexto que exige mayor adaptación del sector turístico a los nuevos hábitos de consumo del viajero y urbano.