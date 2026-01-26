Proyectan construir barda perimetral en Centro de Seguridad Ciudadana tras ataque con artefacto explosivo

Tras el ataque con un artefacto explosivo la tarde noche del pasado 27 de noviembre que dejó daños en cuatro vehículos que se encontraban estacionados, se proyecta la construcción este 2026 de la barda perimetral del Centro de Seguridad Ciudadana de Mazatlán, manifestó el Secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos Pérez.

“Esa obra la traemos desde el año pasado y queremos ponerla, pero no depende directamente de lo que yo diga, pero sí está como propuesta, ahorita vamos a ir, yo voy a ir a defender las que tengo en propuestas como el caso de la barda”, añadió en entrevista.

“Ahorita apenas lo voy a ver con quien preside el Comité que estoy trabajando con eso, me encargó mucho la Presidenta ese tema porque en esta semana es posible que saquemos ya el Plan Anual de Obras... es una de las propuestas que tenemos de las decenas y decenas de obras que tenemos para este año”.

También dijo que la mañana de este lunes tenía agendado revisar con el Comité de Obras todas las obras que tentativamente irán en el Plan Anual de Obras para este 2026.

“Yo ya estoy trabajando con todos los regidores precisamente, pues no alcanza el dinero, pero sí hasta dónde vamos a estirar la cobijita y esa obra la traemos desde el año pasado y queremos ponerla”, expresó Ríos Pérez.

El 27 de noviembre pasado se registró un ataque con un artefacto explosivo en el estacionamiento del Centro de Seguridad Ciudadana ubicado en la Colonia Huertos Familiares, frente al Libramiento Luis Donaldo Colosio y frente al Fraccionamiento Villas del Rey.

No se registraron personas lesionadas, pero sí daños en cuatro vehículos que se encontraban estacionados en ese lugar.

Tras dicha agresión se planea construir una barda perimetral en el Centro de Seguridad Ciudadana que alberga las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, de la Policía de Tránsito Municipal, de la Coordinación Municipal de Protección Civil y de Jueces de Barandilla, para tener mayor control de la seguridad de quienes ingresan a esas instalaciones.

El Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán también expresó que hablará con el Secretario de Seguridad Pública Municipal sobre lo relacionado al asesinato a balazos en contra de un elemento motocicleta de la Policía Preventiva Municipal que ocurrió la tarde noche del pasado viernes en la Avenida Bahía Kino, en la Colonia Ampliación Flores Magón, para ver qué se hará al respecto para en las investigaciones que realice la autoridad correspondiente concoer el móvil y la identidad de los responsables.