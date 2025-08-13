$!Proyectan en Parque Central de Mazatlán espacio constructor de paz dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad

El Ayuntamiento de Mazatlán anunció hoy que se proyecta en el Parque Central una renovación para un espacio constructor de paz dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad.

En su cuenta de Facebook, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez publicó un recorrido con diversos funcionarios, entre ellos militares, que se realizó de manera privada, sin presencia de los medios de comunicación.

“Realizamos una visita de inspección del Parque Central, que está en proceso de renovación para convertirse en un espacio constructor de paz dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad, por el bienestar de Mazatlán”, dice el post publicado en la red de la Presidenta Municipal.