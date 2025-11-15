Mazatlán
|
Turismo

Proyectan para Mazatlán ocupación hotelera del 70 por ciento en el mes de diciembre

Carlos Berdegué, Vicepresidente del grupo, indicó que estima un lleno total para los últimos días de diciembre y primeros de enero, gracias a los vuelos desde Canadá y Estados Unidos
Alexis García |
15/11/2025 14:39
15/11/2025 14:39

Ante la buena respuesta que han dejado los vuelos directos desde Estados Unidos y Canadá hacia Mazatlán, Carlos Berdegué, vicepresidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Mazatlán, indicó que para el mes de diciembre se estima contar con una ocupación hotelera del 70 por ciento.

Señaló que las semanas de navidad y año nuevo sí tendrán llenos completos gracias a toda la gente que viaja al puerto para pasar las fiestas. Mientras que al demanda en las aerolíneas siguen creciendo desde este mismo mes debido a los esfuerzos de la Sectur Federal y el Gobierno de Sinaloa.

“Mira, yo calculo que mínimo vamos a andar entre 65 y 70 por ciento de ocupación, y en Navidad si andaremos llenos, pero el mes completo por lo menos un 68, un 70 por ciento. La semana de Navidad vamos a estar llenos de ocupación aproximadamente del 23 de diciembre al 2 de enero”, dijo Berdegué Sacristán.

“Las aerolíneas que ya están volando al destino de Estados Unidos y Canadá; todas nos están hablando que van a incrementar el número de asientos y vuelos adicionales porque están teniendo mucha demanda; entonces estamos contentos que el fruto del trabajo con la Secretaría de Turismo Estatal y el Gobierno del estado, nos está empezando a dar resultados”.

Berdegué mencionó que incluso para la segunda quincena de noviembre se cuenta con una buena percepción debido a eventos deportivos como el Gran Maratón y Triatlón Pacífico que albergará Mazatlán, mismos que aumentan las reservaciones para los sectores hoteleros y comerciales.

“Ahorita en este puente tuvimos ya bastante actividad, ya están llegando los americanos y los canadienses, ya los vuelos están llegando con muy buenas ocupaciones de cabina; entonces, nos va a ayudar para la segunda quincena de noviembre ya cerrar fuerte; además diciembre es un mes que a partir del 8 o 9 empiezan a entrar ya muchas más reservaciones, y se ve bien”, indicó Berdegué Sacristán.

En tanto, añadió que ya se está trabajando en cerrar algunos acuerdos para traer nuevas convenciones a la ciudad, así como en promocionar rutas nacionales en estados cercanos de la república mexicana.

“Ahorita estamos trabajando en el primer trimestre; estamos por confirmar unos grupos y convenciones muy importantes de la Ciudad de México. Y bueno, la semana que entra se echan a andar las nuevas rutas nacionales, que tenemos que salir a esas ciudades a promover, Aguascalientes y Torreón”.

#Turismo
#Vuelos
#Ocupación Hotelera
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube