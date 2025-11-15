Proyectan para Mazatlán ocupación hotelera del 70 por ciento en el mes de diciembre

Ante la buena respuesta que han dejado los vuelos directos desde Estados Unidos y Canadá hacia Mazatlán, Carlos Berdegué, vicepresidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Mazatlán, indicó que para el mes de diciembre se estima contar con una ocupación hotelera del 70 por ciento.

Señaló que las semanas de navidad y año nuevo sí tendrán llenos completos gracias a toda la gente que viaja al puerto para pasar las fiestas. Mientras que al demanda en las aerolíneas siguen creciendo desde este mismo mes debido a los esfuerzos de la Sectur Federal y el Gobierno de Sinaloa.

“Mira, yo calculo que mínimo vamos a andar entre 65 y 70 por ciento de ocupación, y en Navidad si andaremos llenos, pero el mes completo por lo menos un 68, un 70 por ciento. La semana de Navidad vamos a estar llenos de ocupación aproximadamente del 23 de diciembre al 2 de enero”, dijo Berdegué Sacristán.

“Las aerolíneas que ya están volando al destino de Estados Unidos y Canadá; todas nos están hablando que van a incrementar el número de asientos y vuelos adicionales porque están teniendo mucha demanda; entonces estamos contentos que el fruto del trabajo con la Secretaría de Turismo Estatal y el Gobierno del estado, nos está empezando a dar resultados”.

Berdegué mencionó que incluso para la segunda quincena de noviembre se cuenta con una buena percepción debido a eventos deportivos como el Gran Maratón y Triatlón Pacífico que albergará Mazatlán, mismos que aumentan las reservaciones para los sectores hoteleros y comerciales.

“Ahorita en este puente tuvimos ya bastante actividad, ya están llegando los americanos y los canadienses, ya los vuelos están llegando con muy buenas ocupaciones de cabina; entonces, nos va a ayudar para la segunda quincena de noviembre ya cerrar fuerte; además diciembre es un mes que a partir del 8 o 9 empiezan a entrar ya muchas más reservaciones, y se ve bien”, indicó Berdegué Sacristán.

En tanto, añadió que ya se está trabajando en cerrar algunos acuerdos para traer nuevas convenciones a la ciudad, así como en promocionar rutas nacionales en estados cercanos de la república mexicana.

“Ahorita estamos trabajando en el primer trimestre; estamos por confirmar unos grupos y convenciones muy importantes de la Ciudad de México. Y bueno, la semana que entra se echan a andar las nuevas rutas nacionales, que tenemos que salir a esas ciudades a promover, Aguascalientes y Torreón”.