Proyectan promover un Centro de Alto Rendimiento en Mazatlán y podrían considerar el estadio El Encanto: ISDE

Se tienen planes de promover un Centro de Alto Rendimiento en Mazatlán de cinco propuestas en el Estado y posiblemente en ello se destine el estadio de fútbol El Encanto, manifestó el director del Instituto Sinaloense de Cultura Física y Deporte, Armando Camacho Aguilar.

“Viene un proyecto nacional, queremos hacer la propuesta de cinco en el estado y Mazatlán está contemplado dentro de ellos por el área geográfica, por la densidad poblacional, entonces nosotros tenemos ya esa situación en los planes de promover un Centro de Alto Rendimiento aquí en Mazatlán, entonces muy posiblemente esa infraestructura pueda estar muy acorde para ello”, agregó Camacho Aguilar este lunes en entrevista.

“Y pues obvio, yo creo que desaprovechar un inmueble deportivo de esa calidad y de esa magnitud sería difícil pasarlo por alto y también sería irresponsable pasarlo por alto y dejarlo caer, yo creo que tenemos que buscar un seguimiento entre el Estado y Municipio para darle muchísima difusión y que no caiga ese inmueble que se siga utilizando y que se le siga dando mantenimiento”.

Como se ha dado a conocer públicamente, tras la venta de la franquicia del Mazatlán FC, en 2026 este equipo de la Primera División del Fútbol Mexicano desaparecerá y el ahora estadio El Encanto ya no será utilizado para encuentros de ese nivel.

Dicho estadio inició su construcción en noviembre del 2017 y tras una inversión de cerca de 700 millones de pesos por parte del Gobierno del Estado, fue inaugurado el 27 de julio del 2020 previo al primer partido entre el Mazatlán FC y el Puebla de la Liga de Fútbol MX, pero tras la venta de la franquicia ya no se tendrán partidos de Primera División, según se ha dado a conocer hasta el momento.

En entrevista tras sostener una reunión privada con la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez la mañana de este 21 de diciembre, el titular del ISDE expresó que un Centro de Alto Rendimiento ocupa la diversidad de disciplinas y el estadio en mención tiene otro tipo de infraestructura deportiva muy cercana.

“Entonces necesitaríamos ver cuáles son las características que está proponiendo la Federación para los Centros de Alto Rendimiento, que básicamente viene siendo como un rescate lo que ellos proponen para que se siga fomentando el deporte en la niñez y la juventud, entonces hay que esperar a ver los parámetros que eso conlleva”, continuó.

“Nosotros estaremos a mediados de enero estaríamos ya en México, llevamos otras propuestas que en su momento yo creo que se les van a dar a conocer para acá para Mazatlán, ahorita estuvimos platicando con Estrella, la Alcaldesa y ella muestra toda la disposición para que el deporte tanto recreativo como de alto rendimiento siga teniendo esa difusión que tiene aquí Mazatlán y su entorno”.

Camacho Aguilar reiteró que Mazatlán es muy viable para la instalación de un Centro de Alto Rendimiento porque se cuenta con infraestructura deportiva y una densidad poblacional que lo amerita, no nada más este municipio sino todo su entorno y son Centros de Alto Rendimiento que las bases las tiene la Federación y se va esperar a que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte diga qué características deben de tener y cuáles son las políticas para aplicar ese proyecto en las distintas ciudades que se van a proponer en Sinaloa.

“Ahorita no hay fecha, yo siento que es un proyecto que el próximo año se va definir para ver en sí cuáles son las condiciones que requieren la propuesta de la Conade”, reiteró.

Son alrededor de 100 en todo el País los que se quieren instalar para diversas disciplinas deportivas, por lo que Sinaloa va estar muy cerca con esa difusión e implementación de la estrategia nacional para tratar de traer los beneficios a la juventud y a la niñez de esta entidad.

“Nosotros vamos a llevar como propuesta cinco posibles escenarios, por eso les digo, hay que esperar cuáles son las reglas de operación bajo las cuales van a operar estos Centros de Alto Rendimiento y este rescate de espacios público que está proponiendo la Federación”, continuó.

También dio a conocer que todo lo que es infraestructura no lo maneja el ISDE, pero este Instituto tiene un presupuesto de alrededor de 200 millones de pesos para ejercer en el 2026 ya autorizado por el Congreso del Estado y se va a proponer el fomento al deporte, pero va más enfocado a la población, que se lleve a cabo desde las sindicaturas, que a cada municipio llegue la promoción deportiva para un rango de niños entre 5 y jóvenes de 18 años.

En Proyecto Sinaloa Semillero de Campeones es que el deporte llegue a cada una de las sindicaturas y cubra cada una de las comunidades de las mismas para que se dé la convivencia familiar, la detección de nuevos talentos, porque el semillero no nada más es fomento al deporte, también trae escuela para padres y viene acompañado de psicólogos y de una sinergia con la Secretaría de la Mujer para trabajar de manera conjunta con las familias para que se integren al deporte y los niños tengan mucho más cobijo del entorno familiar.

La reunión con la Presidenta Municipal de Mazatlán y funcionarios de su gobierno fue en busca de tener el contacto permanente para seguir desarrollando las distintas actividades deportivas en todo el estado, dio a conocer.