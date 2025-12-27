$!Proyecto de electrificación del mercado Pino Suárez lleva avance del 20% y estaba autorizado: locatarios

MAZATLÁN._ Tras el anuncio de la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez sobre un nuevo proyecto de electrificación para el mercado José María Pino Suárez, el presidente de la Unión de Locatarios, Roberto Vega, indicó que este ya estaba autorizado desde hace tiempo y tiene como fin la rehabilitación del cableado eléctrico del edificio. Comentó que para evitar cualquier molestia por estas obras, quizás debió darse más información previamente, aunque reconoce que la necesidad del mercado era tener ya una nueva electrificación, pues anteriormente se presentaron conatos de incendios que pusieron en riesgo a locatarios y clientes.

“Es un proyecto que ya estaba autorizado, ya tiene mucho tiempo que se gestionó. Ahorita lo que creo yo que faltó a lo mejor fue un poquito de más información, pero el proyecto está autorizado y hasta donde sabemos, sigue en pie. La verdad que es una necesidad la rehabilitación del cable eléctrico del mercado por cuestiones de seguridad”, señaló Vega Niebla. “Imagínate la importancia de haber gestionado este proyecto, porque el cableado que está actualmente es un cableado obsoleto, que ha provocado muchos conatos de incendio; incluso hace algunos años tuvimos un incendio grande aquí que se quemaron varios locales. Entonces, nosotros lo recibimos con mucho agrado, el Gobernador se comprometió con apoyarnos en este proyecto y nos ha cumplido”.





El líder de los locatarios explicó que el proyecto ya lleva un 20 por ciento de avance, y justo hace días inició la construcción de los nichos donde irán los medidores, sobre la calle Leandro Valle. Se espera que la obra dure aproximadamente siete meses en completarse y cuente con 300 medidores para abastecer todo el mercado. “De hecho, el proyecto ya lo empezaron; aparte de los nichos, ya se hizo canalización en el perímetro del mercado y lleva un avance entre 20 y 30 por ciento. Entonces, pues va como lo planeado, como lo previsto, y solo estamos esperando que se cumpla en tiempo y forma”, dijo Vega Niebla. “Van a estar en la banqueta frente al mercado, por la calle Melchor Ocampo y por la calle Leandro Valle. Son cuatro nichos donde van a estar los medidores, porque son aproximadamente 300 medidores”.