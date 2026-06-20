$!Proyectos de Robótica y Ciencias de estudiantes de Mazatlán ganan medallas en Iberoamericano 2026

Proyectos de Robótica, Ciencia Aplicada y Divulgación Científica ganaron 13 medallas bronce y plata con acreditaciones a Infomatrix Argentina en la XX edición del concurso Iberoamericano de Proyectos Estudiantiles de Ciencia y Tecnología en su fase final Iberoamericana 2026, en donde más de 60 jueces evaluaron a 190 propuestas de los que 160 fueron reconocidos con menciones honoríficas, medallas de platino, oro, plata, bronce y plata con acreditaciones a Brasil, Túnez, Colombia, Costa Rica, Tailandia, Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia y España.
La delegación de Sinaloa que obtuvieron pases del Infomatrix Regional pasado en Mazatlán, resultaron ganadores nueve proyectos de Robótica, Ciencia Aplicada y Divulgación Científica, de Los Mochis, Culiacán y Mazatlán por su destacada participación, en sus diferentes categorías dentro de la exposición realizada en la arena Borregos del Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, del 17 al 20 de junio.
Las instituciones representadas de Mazatlán fueron el ICO, el colegio Remington, la preparatoria de cooperación José Vasconcelos y del nivel superior, la Universidad Autónoma de Sinaloa y la Universidad Autónoma de Occidente.
La delegación de niños y jóvenes de Mazatlán, obtuvo 13 medallas, una de bronce para el proyecto “Con robots aprendo y me divierto” creado por alumnos de primaria del Colegio Remington.
Mientras que la medalla de plata la obtuvo el Instituto Cultural de Occidente con su proyecto “Reciclando en la vida un regalo de amor” por dos alumnas de primaria.
Mientras que el proyecto “Memoria Esmeralda”, una herramienta de apoyo para la búsqueda de ropa forense fue creado por una estudiante de la Facultad de informática de la Universidad Autónoma de Sinaloa campus Mazatlán.
La acreditación para participar en Infomatrix Argentina en octubre próximo por haber obtenido la medalla de plata superior fue para el equipo de la Universidad Autónoma de Occidente Región sur con su proyecto “Lynx 360: conecta, transforma y avanza”.
La segunda acreditación para Infomatrix Argentina la ganó el equipo de la facultad de Informática de la Universidad Autónoma de Sinaloa con el proyecto “MotirMindx: creando el futuro con motores y robótica”.
De acuerdo con Manuel Fernando Manuel Muñoz, presidente de la Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (SOLACYT) organizador de Infomatrix Iberoamérica, de los 190 equipos participantes, 160 recibieron reconocimientos, desde mención honorífica, medallas de bronce, plata y plata superior, oro y platino con acreditación a Infomatrix de diversos países, lo que habla de que un 75 por ciento del total de participantes se llevaron su merecida motivación a su esfuerzo, talento y conocimiento.
Estudiantes de Mazatlán ganadores de medallas de Bronce:
- Proyecto del Colegio Remington con “Robots aprendo y me divierto” de los alumnos: Paula Aguirre Verdugo, Dana Garzón Olivo, Joan Bonales Lara.
- Preparatoria por cooperación José Vasconcelos con el proyecto “Neocardia: Bio-censor de pulso con aplicación móvil” de los alumnos: Samantha Itzel Valenzuela Rojas y Óscar Joan Astorga Ceballos.
- Prepa Piaget Liderazgo con el proyecto “Hidrogel” de Sebastián Calderón Rivera.
- Preparatoria Guasave diurna de la UAS con el proyecto “Funciones en movimiento física en acción” de los estudiantes Abril Verónica Rojo Carlon, Indira Ahumada Ahumada y Daniel Alexander Espinosa Peña.
Estudiantes de Mazatlán ganadores de medallas de Plata:
- Facultad de Informática de la UAS campus Mazda con el proyecto de “Memoria Esmeralda para reconocimiento de prendas forenses” de Karen Tapia Torres.
- Instituto Cultural de Occidente con el proyecto “Reciclando en la vida un regalo de amor” de Dulce Romina Osuna Osuna y Alina Tirado Rodríguez.
- Colegio Enrique Arreguin el proyecto “Destellos de quién soy” de María Fernanda Lara Carlon y Sebastián Rubio García.
- Instituto de negocios e Innovación con el proyecto “Elaria y la magia de la capilaridad” de Leonardo López Hernández.
Ganadores con medalla de plata superior con acreditación a Argentina fueron para el proyecto:
- “MotirMindx: creando el futuro con motores y robótica” de las alumnas Ana Rubí Aguirre Sánchez y Melanie Yarazeth Hernández Plaza de la Facultad de Informática de la UAS campus Mazatlán.
- “Lynx 360: conecta, transforma y avanza” con los estudiantes Alexis Carolina Vázquez Noriega y José Fernando Arámburo López de la Universidad Autónoma de Occidente.
También se entregaron cinco medallas de platino con pase a Infomatrix de Indonesia, Ecuador, Colombia y Argentina, 22 medallas de oro para asistir a Bolivia, Brasil, Argentina, Costa Rica, Túnez, Tailandia, Perú, Ecuador, Colombia y España y las cinco medallas de plata con acreditación a Argentina, Colombia y Brasil.