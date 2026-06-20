$!Proyectos de Robótica y Ciencias de estudiantes de Mazatlán ganan medallas en Iberoamericano 2026

Proyectos de Robótica, Ciencia Aplicada y Divulgación Científica ganaron 13 medallas bronce y plata con acreditaciones a Infomatrix Argentina en la XX edición del concurso Iberoamericano de Proyectos Estudiantiles de Ciencia y Tecnología en su fase final Iberoamericana 2026, en donde más de 60 jueces evaluaron a 190 propuestas de los que 160 fueron reconocidos con menciones honoríficas, medallas de platino, oro, plata, bronce y plata con acreditaciones a Brasil, Túnez, Colombia, Costa Rica, Tailandia, Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia y España.

La delegación de Sinaloa que obtuvieron pases del Infomatrix Regional pasado en Mazatlán, resultaron ganadores nueve proyectos de Robótica, Ciencia Aplicada y Divulgación Científica, de Los Mochis, Culiacán y Mazatlán por su destacada participación, en sus diferentes categorías dentro de la exposición realizada en la arena Borregos del Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, del 17 al 20 de junio.

Las instituciones representadas de Mazatlán fueron el ICO, el colegio Remington, la preparatoria de cooperación José Vasconcelos y del nivel superior, la Universidad Autónoma de Sinaloa y la Universidad Autónoma de Occidente.

La delegación de niños y jóvenes de Mazatlán, obtuvo 13 medallas, una de bronce para el proyecto “Con robots aprendo y me divierto” creado por alumnos de primaria del Colegio Remington.

Mientras que la medalla de plata la obtuvo el Instituto Cultural de Occidente con su proyecto “Reciclando en la vida un regalo de amor” por dos alumnas de primaria.

Mientras que el proyecto “Memoria Esmeralda”, una herramienta de apoyo para la búsqueda de ropa forense fue creado por una estudiante de la Facultad de informática de la Universidad Autónoma de Sinaloa campus Mazatlán.