Proyectos que se construyen sin permiso en Mazatlán son suspendidos: Alcaldesa

Si se sorprende a alguien que esté tratando de construir sin los permisos correspondientes se suspende la obra como ocurrió con una construcción en la playa frente a la Avenida del Mar, dijo la Alcaldesa de Mazatlán Estrella Palacios Domínguez.

Agregó que se tiene el apoyo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, de hecho el delegado comentó que va estar en Mazatlán para hablar con las personas que están haciendo esa construcción en la playa.

“Por nuestra parte nosotros estamos cumpliendo con nuestro deber como marca la Ley y si sorprendemos a alguien que esté intentando construir sin permisos pues obviamente es lo que procede: hacer la suspensión y poner los sellos de cancelado”, añadió Palacios Domínguez en entrevista.

Como se informó el domingo, el Municipio de Mazatlán, a través de la Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable suspendió una obra donde estaban construyendo en los últimos días pilares de concreto como base posiblemente para un restaurante de palapa en plena playa, frente a la colonia Ferrocarrilera, y para que la obra no se vea le colocaron encima sombrillas de colores.

La Presidenta Municipal reiteró que se cuenta con el apoyo de autoridades federales que son a las que les corresponde esa zona y estarán visitando a los empresarios mazatlecos que tienen la intención de hacer esas construcciones para que en su caso soliciten los permisos y es a dichas autoridades a quienes les corresponde dar esos permisos.

Precisó que si las autoridades federales como la Profepa y Semarnat otorgan los permisos correspondientes entonces el Ayuntamiento de Mazatlán otorgaría el permiso de construcción, de lo contrario no lo hará ni permitirá la edificación de la obra.

“Si la autoridad federal en este caso les da ese permiso nosotros procedemos a dar ese permiso, entonces como hemos visto que no tienen los permisos federales es por eso que estamos actuando de esa manera, todo tiene que ser conforme a la ley y también pensando en un Mazatlán ordenado y sostenible”, continuó Palacios Domínguez.

“Y de esa manera es que hemos estado actuando y vamos a seguir insistiendo las veces que sea necesaria para que las personas que están pretendiendo hacer esas construcciones se acerquen, hemos sido también gestores para que puedan tener esas reuniones con las personas que son, en este caso las autoridades correspondientes”.