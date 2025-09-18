Publican fin escalonado de la veda del camarón en el Pacífico y Golfo de California

El levantamiento de la Veda Camaronera 2025 en el Océano Pacífico incluyendo el Golfo de California para Baja California Sur, Sonora, Nayarit y Sinaloa es publicado en el Diario Oficial de la Federación.

El acuerdo publicado da a conocer el levantamiento en 2025 de la veda temporal de camarón para la pesca de todas las especies de camarón en las aguas marinas de jurisdicción federal del Océano Pacífico incluyendo el Golfo de California y en los sistemas lagunarios estuarinos, marismas y bahías de Baja California Sur, Nayarit, Sinaloa y Sonora, para el 2025, publicado el 31 de marzo de 2025 y se establece para 2026 veda temporal de camarón en los sistemas lagunarios estuarinos, marismas y bahías de Sonora, del centro y norte de Sinaloa, así como en las aguas marinas de jurisdicción federal del Océano Pacífico incluyendo el Golfo de California.

ARTÍCULO PRIMERO.- La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a través de la CONAPESCA, con sustento en la Opinión Técnica No. RJL-IMIPAS-DIPP-1050-2025, de fecha 10 de septiembre, emitida por el IMIPAS a través de la DIPP, estableció el levantamiento de la veda para la pesca de todas las especies de camarón existentes en los sistemas lagunarios estuarinos, marismas y bahías y las aguas marinas del Litoral del Océano Pacífico, incluyendo el Golfo de California, conforme a lo siguiente:

I. A partir de las 00:00 horas del 19 de septiembre de 2025 en los sistemas lagunarios estuarinos, marismas y bahías de Sonora, Sinaloa y Nayarit y el sistema lagunar Bahía Magdalena-Almejas, Baja California Sur, Jalisco y Colima.

II. A partir de las 00:00 horas del 29 de septiembre de 2025 en aguas marinas del Pacífico Mexicano, con excepción del Alto Golfo de California.

III. A partir de las 00:00 horas del 14 de octubre de 2025 en aguas marinas del Alto Golfo de California (San Felipe, B.C. y Golfo de Santa Clara, Sonora)

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se establece la veda para todas las especies de camarón existentes en los sistemas lagunarios estuarinos, marismas, bahías y las aguas marinas del Litoral del Océano Pacífico, incluyendo el Golfo de California a partir de las 00:00 horas del 3 de marzo de 2026.