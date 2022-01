¿Pucheta entraría a su Gabinete?, ‘eso pregúntenselo a él’, responde Rocha por encuentro con ex Alcalde de Mazatlán

El Gobernador Rubén Rocha Moya dijo que una eventual llegada del ex Alcalde de Mazatlán, Fernando Pucheta Sánchez, a su Gabinete, es algo que él debe responder, pero confirmó que sí le hizo la invitación.

El sábado, el Mandatario estatal se reunió con integrantes de la Asociación “Una Mano Amiga”, que preside Pucheta Sánchez, en un hotel de la Zona Dorada.

-- ¿Fue a petición del señor Fernando Pucheta?

-”Ah, sí, un día me dijo que sería bueno y le dije claro que sí, él puso el día y yo vengo”, añadió el Gobernador.

-- ¿Podríamos ver a Fernando formar parte de su Gabinete?

“Eso pregúnteselo a Fernando, si él quiere, sí”, respondió Rocha Moya.

-- ¿Y tiene la invitación por parte de usted?

“Sí, sí, sí, todos, todos en la medida que se pueda, hay gente muy capaz”, enfatizó el Gobernador.

-- ¿Aceptaría Fernando Pucheta?, se le preguntó al ex Alcalde de Mazatlán por el PRI.

“Yo creo que todos, como ciudadanos, tenemos una responsabilidad, que es como ciudadanos contribuir con el gobierno que tiene una tarea gigantesca, los enemigos abundan, esos salen de una manera sorpresiva, pero creo que los amigos del progreso siempre tienen que unirse, es como el agua y el aceite”, expresó el fundador y presidente de la agrupación “Una Mano Amiga”, Pucheta Sánchez.

Al término de la reunión reiteró el compromiso con el Gobernador de que ésta no será solo una visita, sino un encuentro permanente.

“Es también hacer el compromiso con nuestro amigo el Gobernador de que esta no será sólo una visita, sino un encuentro permanente porque somos ciudadanos, somos ciudadanos comprometidos y hoy más bautizados, Alejandro (Higuera), aquí está el padrino del equipo de ‘Una Mano Amiga’”, recalcó Pucheta Sánchez ante Rocha Moya e invitados.

Acompañando al Gobernador asistieron el Secretario General de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez, y el Secretario particular de Rocha Moya, el también ex Alcalde de Mazatlán, pero por el Partido Acción Nacional, Alejandro Higuera Osuna.

Pucheta ayudó para destrabar el conflicto en el Cabildo, revela ‘El Químico’

La mañana de este lunes, al solicitarle su opinión sobre el encuentro entre el Gobernador y la agrupación “Una Mano Amiga” que preside Pucheta Sánchez, el actual Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres reveló que su antecesor ayudó a destrabar el conflicto en el Cabildo, que se postergó por más de 20 días.

“Sí, sí estuve enterado, pues a mí me da mucho gusto porque Fernando nos apoyó al inicio de esta gestión, Fernando y yo somos amigos de hace muchos años, no de ahorita, fuimos adversarios políticos, no enemigos, seguramente vino a pagarle el favor de que nos apoyó para resolver el problema que había (conflicto en el Cabildo por el que durante más de 20 días no se pudo nombrar al Secretario del Ayuntamiento, Tesorero y Oficial Mayor)”, expresó Benítez Torres.