Puede afectar triunfo de Donald Trump tema de crisis migratoria: Patricia Mercado

El triunfo de Donald Trump para ser por segunda ocasión Presidente de los Estados Unidos puede afectar sobre todo en cómo se resuelve la crisis migratoria, pues la migración es un derecho y no es solamente detener a los migrantes, dijo la Diputada federal y ex candidata presidencial de México, Patricia Marcado.

”Yo creo que puede afectar sobre todo en cómo resolvemos la crisis migratoria, finalmente la migración también es un derecho, tenemos que ordenarlo, no es solamente detenerlos porque en México estamos obligados y bueno, también la Presidenta viene de esa historia, a respetar los derechos humanos de las personas migrantes, tener una política de contención puede ser, pero no puede ser de confrontación y mucho menos de violaciónd e derechos”, añadió.

”Entonces pues ahí es uno de los mayores retos, me parece, para la Presidenta, cómo no es solamente la expulsión de todos sino cómo hacerlo, en realidad Estados Unidos cada vez más necesita fuerza de trabajo, ya la población ha envejecido, podemos hacer programas de empleo o de empleo temporal digamos regulados para muchos de todos estos migrantes que transitan por nuestro país, entonces me parece que ese va ser un tema importante y la negociación del Tratado de Libre Comercio que finalmente a lo mejor sí hay peligro de que ésto se termine, de que no se pueda negociar, vamos a ver qué es lo que pasa finalmente”.

La legisladora federal encabezó la mañana de este jueves una reunión con militantes de su partido, Movimiento Ciudadano, integrantes de la sociedad civil e invitados para exponer el tema “México para todos”, donde habló de la reforma constitucional que envió la Presidenta de la República, que se acaba de aprobar en esta semana y que plantea el derecho a la igualdad sustantiva que va tener muchas implicaciones tanto en distribución de presupuesto como elaboración de política pública.

”Todas tienen que lograr mayor igualdad entre los hombres y las mujeres y el tema de la erradicación de la brecha salarial, que ahí hay mucho que hacer”, añadió.

En su exposición recordó que el próximo año se van a cumplir 30 años de la gran Conferencia sobre los Derechos de las Mujeres, que se llevó a cabo en 1995 en Beijing, China, donde la plataforma de compromiso de todos los países del mundo, con el adelanto de los derechos de las mujeres, en uno de esos capítulos, fue la participación política.

”En México se dio la gran reforma electoral en 1996 y desde principios de los noventa, noventa y uno en Europa se empezó a legislar la paridad en la representación política que es 50 y 50 por ciento de hombres y mujeres en esta representación, sobre todo la representación legislativa”, continuó.

”En ese momento lo que se planteó es que había que construir una democracia paritaria, que significaba no solo que las mujeres llegáramos a la representación política de manera paritaria, sino que también de manera paritaria se distribuyeran las responsabilidades domésticas y de cuidado entre los hombres y las mujeres, y en general digamos, una responsabilidad de Estado, no una responsabilidad de las mujeres”.

Precisó que la mujeres que llegan a la representación política la responsabilidad es cómo impulsan una distribución distinta sobre todo del cuidado de niñas, niños, adolescentes, adultos mayores dependientes, personas enfermas, personas con discapacidad, es decir, de estas personas vulnerables que hasta ahora han estado en las manos de las mujeres, porque así lo definió la cultura de género, quees como si una mujer nace y ya nace sabiendo cuidar a todos estos sectores vulnerables cuando no es así.

Dijo que las mujeres hacen ese cuidado con la mejor intención y cada vez más ya hay resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación frente a ciertas demandas que han hecho familiares de alguna persona que decían que la misma murió porque no fue bien cuidada por la esposa o en general por la familia.

”Y la Corte ha dicho, a ver, aquí no tiene ninguna responsabilidad de cuidado ni la esposa, ni la familia, es una responsabilidad del Estado que no cumplió, entonces ya hay una discusión muy fuerte sobre el tema de los cuidados, por eso llamamos y hemos hecho propuestas para formar políticas de cuidado, y por otro lado también de educación”, precisó Patricia Mercado.

”Es decir, que no solamente es la llegada nuestra a la participación política, sino también la paridad se tiene que dar en la educación, en las últimas semanas el Foro Económico Mundial dijo más o menos de 150 países donde miden estos indicadores, que México tiene los mejores lugares, el mejor lugar en términos de participación paritaria de mujeres en gobiernos y congresos, pero tiene de los últimos lugares en participación económica de las mujere”, dio a conocer.

”Es decir, nuestra llegada no está sirviendo o no estamos teniendo en la agenda o teniendo esa consciencia las mujeres que llegamos a los espacios de decisión que tenemos que jalar sobre todo a las niñas y a las adolescentes para que exploren todos los espacios de la vida profesional y de la vida laboral para también a partir de la educación,. de la formación profesional para la vida, puedan las mujeres, también lleguen de manera paritaria, a todos los espacios de la economía, ahí somos de los últimos lugares”.

Informó que el 68 por ciento de las mujeres que no están en un trabajo remunerado, dice que no están en un trabajo remunerado porque tienen responsabilidades de cuidado de algún familiar.

”Entonces en primer lugar es el tema del cuidado de las criaturas, es decir, no está habiendo inversión pública, no está habiendo políticas para generar los espacios de cuidado en la primera infancia, entonces las mujeres de alguna manera entran a espacios laborales muy precarios porque necesitan entrar a esa vida por las responsabilidades de cuidado sobre todo de las criaturas, entonces eso, ese indicador tenemos que cambiarlo”, subrayó.