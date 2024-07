También dijo que un porcentaje importante de organizaciones están cerrando los ojos ante la realidad de que en las empresas actualmente conviven tres generaciones, no se tiene información y no se está midiendo el impacto que implica no atender esta diversidad generacional que también se tiene presente en casa con los hijos, con personas adultas mayores y es algo de lo que no se va escapar.Se está recibiendo a la generación centenials que está entre los 12 y los 27 años de edad, que representa el porcentaje más numeroso de la Población Económicamente Activa pues está arriba del 26 por ciento, por lo que se tiene que pensar en cómo ayudarla.

“Yo diría que la primera herramienta para no darle la vuelta al tema de la diversidad es entender qué pasa con ellos, cuáles son sus características, cómo se están moviendo en el ambiente de trabajo”, precisó Vargas Hernández.

También expresó que las características comunes de las empresas son que les preocupa que el cliente les consuma, que les compre, las organizaciones viven para eso, para generar un producto o servicio que pueda ser consumido y entonces se piensa cuando le está vendiendo que ese cliente tenga una historia única de vida por una parte, que está pasando por ciertas circunstancias, que tiene un entorno y que tiene una visión del mundo.

“Entonces primera herramienta y primera pregunta: ¿de alguna manera si ya tenemos este filtro, si ya hacemos esta clasificación con nuestros clientes por qué nos está costando tener un criterio similar para la fuerza laboral que está con estas organizaciones? Porque la verdad en términos prácticos estamos ante la misma circunstancia de hechos, los centenials tiene una historia de vida”, continuó.

Ya en entrevista manifestó que en México 7 de cada 10 empleados dicen que han vivido una experiencia de discriminación por edad y se puede inferir a partir de ello que si bien las empresas se están empezando a dar cuenta de eso y por eso claro que no avanzan y si todavía 7 de cada 10 colaboradores dicen que han sufrido discriminación porque les han dicho o estás muy grande para el puesto o estás muy joven para el puesto.

“Entonces uno de los pilares de la integración de generaciones es que haya esta integración sin etiquetas, que el criterio para reclutar o para despedir no sea la edad de una persona, por supuesto que las organizaciones están trabajando y hay un sentido de urgencia porque las dos generaciones de la Población Económicamente Activa que más están creciendo es la milenial y la centenial”, expresó Ivonne Vargas.

“Los centenials que están en una edad de entre 12 y 27 años representan el 25.6 por ciento de la población de acuerdo con el Inegi (Instituto Nacional de Geografía y Estadística), los milenials que están entre los 28 y los 42 años representan el 22.6 de la población y luego ya en minoría están los baby boomers en edades entre 60 y 78 años que representan el 18.9 por ciento de la población, mientras que la generación X que están en edades de 43 a 69 años representan el 18.6 por ciento de la población, esto nos indica que invariablemente las empresas van a tener que reclutar a jóvenes y van a tener que deslindar laboralmente o darles una segunda oportunidad a los baby boomers”.

Añadió que hay consciencia porque el mercado obliga a ello, se está viendo el crecimiento de las poblaciones milenial y centenials y es con la fuerza que las empresas se van a quedar trabajando y se tiene que dar la integración.

“Entonces no es que sea optativo que veas la situación, es que vas a verla porque esa es tu realidad de mercado, pero pesan algunos criterios pues sí referente a la edad y a la capacidad que tengas para hacer las cosas, eso es lo que todavía priva en las organizaciones mexicanas, ¿qué ayuda mucho? Pues que la empresa vaya haciendo una observación de cómo está constituida su fuerza laboral, no sólo cuál es su edad, porque es un criterio que tenemos que dejar a un lado, sino cuáles son las características de cómo se relaciona con las normas, cómo se relacionan con las reglas en el trabajo y eso te va arrojar mucha información para que tú hagas tus programas de atracción de talento y de desarrollo del propio colaborador”, reiteró la entrevistada adscrita a la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos.

“Un grupo que suele ser complejo en la contratación son las posiciones operativas, todas las personas que están trabajando a lo mejor como obreros en una fábrica y son a veces jóvenes que están terminando una carrera técnica, que no están haciendo una licenciatura, entonces en las áreas de reclutamiento los queremos contratar con promesas no cumplidas, les hablamos de una manera que ellos no entienden, no aprendemos a vincular adecuadamente que ese joven está ahí sí por una necesidad, pero también porque quiere una empresa que le garantice cierto desarrollo económico para sus familias”.

Y entonces se está llegando a estas generaciones de jóvenes que están en una situación probablemente inclusive más deprimida y más complicada y se les venden historias que son humo y se les habla que importa la lealtad, y se les dice que importan las horas trabajadas, reiteró.

“Y decimos si esto lo llevo al contexto de lo que platiqué estamos rompiendo con el primer pilar de una historia de integración generacional que es hablarles e invitarlos a formar parte de acuerdo a sus propias necesidades, entonces muchas veces la empresa falla en esto, me parece que tiene que haber un trabajo muy importante en el propio reclutador y en la propia gente de recursos humanos”, subrayó Vargas Hernández.