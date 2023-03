Uno de los puentes a desnivel que se construirán en Mazatlán estará entre el Libramiento Luis Donaldo Colosio Murrieta y la Avenida Múnich, confirmó el Alcalde Édgar González Zataráin.

Aunque de la ubicación del segundo puente, el Presidente Municipal dijo no tener información, autoridades estatales han mencionado que se construiría entre la Carretera Internacional 15 México-Nogales y la Avenida Óscar Pérez Escobosa.

Cada uno de los dos puentes a desnivel que se proyectan construir en Mazatlán con recursos de los gobiernos estatal y federal anda por arriba de los 100 millones de pesos, manifestó el Alcalde Édgar González Zataráin.

“Lo que supe lo último cada puente anda arriba de 100 millones más o menos, un aproximado, son dos”, añadió el Presidente Municipal.

El Alcalde también dijo que a la parte de la Avenida Delfín que fue ampliada le falta un tramo pequeño de electrificación del alumbrado público que tiene que quedar para la inauguración y se está en pláticas con la Comisión Federal de Electricidad sobre qué tipo de vegetación se va poner en el camellón central porque quieren permitir poner árboles que tengan un desarrollo que no perjudique.

Pero se trata de detalles de embellecimiento y electrificación, continuó.

Y dijo no saber si vendrá el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador a inaugurar esa obra y el Puente de El Quelite.

“La verdad no sé (si vendrá el Presidente de la República), lo que sí el Gobernador y la representación federal a través de la Marina por el tema de API (Administración Portuaria Nacional), esa parte sí va estar, me lo acaban de confirmar, pero lo del Presidente no sé”, manifestó el Presidente Municipal de Mazatlán.